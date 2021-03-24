本报北京3月23日电 （记者刘毅）3月23日是第六十一个世界气象日，主题是“海洋、我们的气候和天气”。今天，在落实好疫情防控工作要求的前提下，全国气象部门围绕世界气象日主题，举行了知识竞赛、情景剧表演、气象科普山歌会等亮点纷呈的活动。这些满足公众需求、体现气象特色的活动，进一步增强了公众的气象服务获得感，提升了世界气象日的公众认知度。

海洋覆盖了地球70%以上的面积，它是影响全球天气和气候的主要因子，也是气候变化的关键角色。今年世界气象日的主题，旨在帮助人们更加深入地理解海洋、气候和天气之间不可分割的联系，也是为了纪念联合国海洋科学促进可持续发展十年（2021—2030年）实施计划的启动。中国气象局、中国气象学会联合组织全国气象行业单位开展纪念活动，并以此为契机加强气象宣传科普。

中国气象局局长庄国泰、生态环境部副部长叶民及科学技术部、自然资源部、中国科协相关负责人，参加了在京举行的世界气象日纪念活动启动仪式。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 06 版）

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