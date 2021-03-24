慕 言

在迎来中国共产党成立100周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得全面胜利，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。朱佩娴撰著的《脱贫攻坚：干了才有希望》一书，日前由人民日报出版社出版。该书在实地调研采访的基础上，多角度、全方位展现我国脱贫攻坚战的战略决策、成效成果，用群众语言讲述脱贫攻坚故事。

该书具有以下鲜明特点：在主题主线上，突出一个“干”字，强调广大党员干部、社会各界人士和贫困群众的真抓实干、埋头苦干，保证了脱贫攻坚战打得赢、打得好；在话语表达上，凸显一个“活”字，用群众听得懂、听得进的话语讲述脱贫攻坚故事，用真情实感引发思想共鸣；在谋篇布局上，体现一个“短”字，多以“千字文”讲述一个地方脱贫攻坚的经验做法、主要成就、深刻启示，案例讲得精、道理讲得透。该书是一本吸引人、感染人、打动人的通俗理论读物，有助于激励基层干部群众尤其是脱贫摘帽地区干部群众鼓足干劲、创造更加美好的生活。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 09 版）

(责编：李源、吕骞)