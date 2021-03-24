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四川丹棱发展乡村旅游促增收

把好风光变成“金饭碗”

本报记者  王明峰
2021年03月24日08:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　门窗上贴着大红福字，崭新的家具家电一应俱全。在四川省眉山市丹棱县顺龙乡，黄明学一家刚刚搬进三层新居，洋溢着幸福味道。

　　“以前住哪里？”“对面的山坡上，离主干道有段距离。”黄明学指给记者看。如今，他家已搬到了县上集中打造的全省乡村振兴示范点——龙鹄山小镇。

　　“做梦也没想到，村上变化如此大，我50多岁了还能住上这么好的房子！”黄明学感慨。龙鹄山小镇依山而建，傍水而居，是大家伙儿梦寐以求的画里乡村。

　　打理好家务，黄明学跟家人一道，到新房附近的橘橙果园里干活。今年，他家5亩橘橙卖了近8万元。“现在不仅钱袋鼓了，还住上了新房。日子就像丹棱橘橙一样甜！”再过一阵，黄明学还打算将新房一楼开成店铺或超市，二楼装修成民宿，三楼自住。他想成为小镇上第一批试水“农旅”融合的人。

　　与龙鹄山小镇刚起步不同，丹棱县杨场镇古井村早已尝到甜头。古井村因村民围绕一口古盐井居住而得名，不远处是闻名遐迩的九龙山省级森林公园。如何让好风光变成村民的“金饭碗”？丹棱探索打造了“民宿+度假”的乡村旅游新模式，为丹棱全域景区化、景区公园化打下基础。

　　“古井村是丹棱乡村旅游的新标杆。”该县相关负责人介绍，村里试水打造的九龙精品民宿建设项目正如火如荼进行中。未来，古井村将是丹棱以文带旅、以旅促农、以农兴旅的典型代表。

　　而在丹棱县西北角，传统村落幸福古村早已游人如织。“最近忙得很，一天有近10桌客人。”在位于古村核心区的农家乐曾家大院内，曾怀明正与家人一起为游客准备午餐。作为村里首批自办农家乐的代表之一，仅旅游这项，每年可为他家增收6万余元，“此外，我家的橘橙每年还可以卖七八万元钱。”

　　曾怀明说，现在幸福古村游客多了，农家乐也一家接一家地开起来了。近几年，村民们腰包鼓了起来，家家户户都过上了好日子。眼下，他还盘算着再开一家民宿，为好生活再添一把火。据统计，2020年，古村村民年人均可支配收入超过3万元。幸福古村并没有止步于此，目前正加大投资，对古村进行全新打造。

　　丹棱盛产橘橙。截至目前，该县橘橙种植面积达18万亩，产值达30亿元，从业果农达8万余人，果农70%以上的收入来自橘橙产业。丹棱县以打造橘橙经济为抓手，发展“美丽经济”，不断激活“人、地、钱”，念好“农”字经，擦亮农业大县金字招牌，勾勒出村美、民富、业强、人和新蓝图。丹棱县委书记郭红介绍，丹棱将继续壮大橘橙这项首位产业，将资源优势转化为发展优势，探索发展“农业+旅游”“农业+文创”“农业+互联网”等新业态和民宿经济。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月24日 13 版）

(责编：李源、吕骞)

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