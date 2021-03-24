本报记者 窦瀚洋

位于大麻镇海华村的海北圩合作社“冲浪鱼”养殖基地。

桐乡市委宣传部提供

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建设“湿地长廊”作为生态拦截沟渠，治理农田尾水；创新“跑道养殖”模式引入循环流水，实现养殖尾水零排放；采用自主研发的污水处理设备，养殖废弃物资源化利用……浙江桐乡在农牧渔业上采取一系列措施，提升污水资源化利用水平，也优化了农村人居环境。

浙江桐乡，春色正好，濮院镇红旗漾村的“千亩稻田”基地吸引了不少游人。

濮院镇副镇长高玉祥告诉记者，这是一片占地1200亩的省级粮食生产功能区，去年镇里投资300万元对其进行景观改造，增设观光栈道等休闲设施。“农旅结合还让基地培育的品牌稻米打开了销路。”高玉祥说，“这要归功于水质，我们治水的秘诀就是生态拦截沟渠。”

拦截沟渠治污，美丽乡村添景

距离“千亩稻田”800米处，有处“口袋公园”，树木葱郁，一条水道蜿蜒向前，岸边点缀着簇簇再力花、蓝花梭鱼草和鸢尾。很难想象，这条精致的湿地长廊就是高玉祥口中的“生态拦截沟渠”。

桐乡市农业农村局农业生态建设指导中心主任周雪娥介绍，由于与稻田存在地势落差，农田尾水经排灌沟汇聚于此，形成天然的尾水处理池。

可就在两年前，这里还是另一番光景。“以前这是一条断头浜，由稻田排入的尾水未经处理就被直接排放进附近河道。”周雪娥说，不仅这潭水变得臭气熏天，排进河道的水体中氨氮、总磷等指标也严重超标，加剧了周边河道的富营养化。2019年下半年，桐乡市投资129万元对这里进行农田氮磷生态拦截沟渠改造。

“结合断头浜的地形特点，我们做了道‘加法题’。”周雪娥解释，所谓的“加法题”，其实是用挡水分离坝将沟渠从中间一分为二，再人工设置前高后低的落差，从而建立起可自行流动的U形回水系统。沟渠由100米变为200米，尾水流经沟渠的时间也顺势延长了一倍，增加了尾水在沟渠内过滤与净化处理的时间。

不仅如此，种植在沟渠底部的沉水植物可吸附底泥中的氮、磷等物质，对底泥进行改良，在沟渠内形成“水下森林”，投放的生物菌和水生动物可分解水体内的污染物，进一步提高了水体的自净能力。

“目前已建成的8条生态沟渠每年安排6次以上的水质检测，经过沟渠处理的水质从建成前的Ⅴ类甚至劣Ⅴ类提升至Ⅳ类或Ⅲ类，总氮、总磷分别下降10%和30%以上。”周雪娥说。

值得一提的是，根据不同农田沟渠特点，结合美丽乡村精品线和美丽田园建设，桐乡因地制宜建设生态沟渠，多种生态沟渠在农田里遍地开花。

“新建的拦截沟渠在保证排水功能的基础上更加注重生态景观打造，从而形成农田景观联结带，推进农田向绿化、美化转变，将田园变公园，进一步优化农村人居环境。”周雪娥说。

水塘负责净水，“跑道”可以养鱼

在桐乡，对污水的资源化利用有“加法”也有“减法”。在位于大麻镇海华村的海北圩水产专业合作社，“冲浪鱼”养殖基地就巧用一道“减法题”找到了处理养殖尾水的妙招。

啥是“冲浪鱼”？指着一条条长25米的养殖流水槽，基地负责人沈天富向记者介绍起来：“其实就是把鱼养在这些流水槽中，利用机械造浪造流，让鱼在水槽中像冲浪一样保持游动。”沈天富说，长期在流水环境中生长的鱼因运动量大而脂肪含量低，肉质更紧密，口感更好。

沈天富进一步解释：“以前在104亩大的鱼塘中养殖，以甲鱼和鲢鱼等为主，养殖尾水直排入河，氮磷含量超标，导致水体富营养化。”现在，鱼塘的产值几乎全部集中在这2亩左右的10条跑道中，从104亩到2亩，养殖面积大为缩减，但这被“舍弃”的大片水域其实也有大作用。

记者放眼望去，10条跑道位于水塘一端，与水塘相连，一字排开的养殖水槽两头装有拦鱼栅，一头的“推水增氧”装置让塘水实现循环流动，另一头的吸污装置则时刻收集鱼粪残饵。

“鱼被限制在相对狭小的空间里，流动的水不间断地从‘跑道’内流过，带来氧气和食物，又带走粪便和残渣。”沈天富说，推水增氧让一塘静水动了起来，养殖过程中产生的鱼粪和残存饲料顺着循环水流进入吸污水道，其中的80%可以被回收制成有机肥，剩下的20%则由鱼塘底排污系统收集利用，再由外围的浮游生物、水生植物等进一步净化水质。

自2018年引入池塘循环流水“跑道养殖”模式以来，沈天富前后共投入200多万元用于“冲浪鱼”养殖的基础设施建设。他告诉记者，跑道内养殖的90%为鲈鱼，与传统鲈鱼养殖模式相比，“跑道养鱼”模式提升了鲈鱼品质，鱼的价格也高于市场平均水平，还能实现反季节销售，“一年能产出15万斤左右的鲈鱼，主要销往长三角地区，今年开始已经回本了。”

尝到甜头，被问及未来是否会继续扩产，沈天富的回答却令记者有些意外——“104亩水塘处理这10条跑道的养殖尾水刚刚好，再增产就吃不消咯。”在他看来，虽然收益不错，但保持鱼塘的生态平衡，贵在把握一个“度”字。

自主研发设备，废水循环利用

周末，位于洲泉镇的华腾牧场成了一片欢乐海洋，不少家长专程带着孩子到此体验生活，牧场里好不热闹。占地320亩，华腾牧场的面积可不小，这里的牲畜粪尿如何处理？牧场负责人詹天球说，这里的牲畜粪尿早已实现“零排放”，还实现了废物利用。

在一台箱式固液分离设备前，詹天球向记者介绍“变废为宝”的秘诀——牲畜粪尿经干湿分离后，干粪便在炭化炉700摄氏度高温无氧环境下加工成粪炭，加入木屑、小麦、水稻秸秆等原料，经过特殊菌种的发酵处理可制成有机肥；分离后的尿液，经设备爆气电解浓缩处理15分钟后制成浓缩液体肥，可用于滴灌施肥；剩下的废水还能净化到Ⅳ类水标准，用于牧场内花卉灌溉，以及冲洗栅栏等，实现了循环利用、变废为宝。

在此之前，牧场也经历过粗放式处理的阶段。“以前废水经简单处理后进入排污管网，粪便就采取就地堆肥的简单方法，老远就能闻到浓重的臭味。”詹天球算起了一笔账：“按一万头的养殖规模算，每天至少产生30吨排泄物，一年就要产生10950吨排泄物，若按每吨50元的处理费计算，光人工费就要近55万元。”

牧场从2015年起开始自主研发处理设备，如今不仅省下了排泄物处理资金，水质与环境也得到了提升改善，更让牧场的发展迎来新机遇——通过增设亲子游乐区、展示区等区块，牧场大力发展观光旅游，形成种养结合、产销一体的融合发展新业态。如今，华腾牧场的畜禽粪污处理方法等还在浙江安吉、江苏宿迁、山东淄博等地成功运用，去年还向国外出口了3台单价超百万元的集装箱式一体化污水处理设备。

谈及未来，詹天球有新目标，他希望能有更多人走进牧场，了解养殖废弃物资源化利用的新理念，也希望自家技术能在更多牧场实现推广，让更多的养殖废料变废为宝。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 14 版）

(责编：李源、吕骞)