本报记者 肖家鑫

东平湖地处鲁西南，从湖边望去，近处芦苇金黄，小船摇曳；远处碧波万顷，白鹭翩飞。这是山东省第二大淡水湖。

东平湖蓄滞洪区是黄河中下游重要的蓄滞洪区，当花园口洪水流量达到每秒22300立方米时，东平湖将敞开怀抱接纳来水，确保下游安澜；它也是南水北调工程的重要枢纽，长江之水一路北行，经十三级泵站提水汇入这里，从此自流而下，输向京津冀地区；它还是京杭运河复航工程的最北端，不久的将来，一艘艘货船将从这里的东平港起航，直达江浙。

近年来，山东东平举全县之力，保护好、治理好、利用好东平湖，为黄河流域生态保护和高质量发展贡献力量。

生态修复

黎明时分，东平湖上静悄悄。两只小木船轻轻划进湿地，上面载着几名手持拍摄器材的鸟类摄影爱好者。

“大家不能再靠近了，青头潜鸭的警惕性很高。”“鸟导”张建轻声嘱咐。前几年，张建还是另外一个身份——湖中一家餐饮船的老板。当时，这样的餐饮船比比皆是，垃圾倒进湖里，臭气熏天。“整个湖上还布有12.6万亩网箱，每年投饵就要3万多吨，水质怎么能达标？”东平湖管理委员会主任陈其林说。

2017年实施的东平湖生态环境综合整治工作，首先就是取缔餐饮船。“餐饮船污染太大，那钱挣得不舒心。”张建说，如今自己的餐馆挪到岸上，生意照样红火。随着鸟类数量逐渐增多，张建凭着对湖里地形和鸟类习性的熟悉，当起了“鸟导”，接待慕名而来的观鸟爱好者，仅此一项，一年收入便有三四万元。

同样受益的还有沿湖村庄。桑园村三面环水，村民世代打鱼为生，村里的生活垃圾和污水长期直排湖里。2019年，县里投入900多万元建起污水处理设施，所有生活污水都由管道收集后统一处理。为把好湖水质量，东平县在戴村坝修复了790亩湿地生态圈，有效减少了水污染，更让这里成了动植物的乐园。

近年来，东平县在全域范围内进行生态项目整体化布局，总投资32.14亿元，生态环境得到了大幅提升。通过拆除网箱、砂场清理、拆违清障等行动，当地清除违建447处，清理网箱网围12.6万亩，打捞菹草4万吨，清理废弃船只1500艘，水质稳定在国家地表水Ⅲ类水标准以上。

隔离防护

“夏天，这片金枝槐金灿灿的，那片白皮松绿油油的。到了秋天，那片五角枫红艳艳的，别提多好看了！”指着老湖镇环湖路旁的一片树林，种了半辈子树的东平县林业发展中心职工马忠新高兴地说。

水质好了，湖水清了，东平湖就像一颗嵌在鲁西南大地上的蓝宝石。为了给这颗宝石镶起一道“花边”，东平县近两年来大力建设环东平湖生态隔离带，74公里的生态防护林悄然成景。

“建生态防护林，并不是简单栽树。”马忠新边走边向记者介绍：“县里请来专业机构高标准规划设计，湖边浅水区建湿地，栽植多种乔木、灌木和水生植物，增强污染物降解能力；湖岸修建绿色生态漫道，供群众和游客休闲观光。”

银山镇卧牛山村背山面湖。以前，一条不到4米宽的土路，路面失修，坑坑洼洼，晴天一身土，雨天一脚泥。新建的生态隔离带道路，宽19米，配有专门的步行道和自行车道。年近80岁的村民唐广顺，每天都会沿着步行道散步，“城里来的游客都可羡慕了，说我们住的是湖景房，呼吸的是新鲜空气，健康长寿！”

东平县交通局副局长赵方厚说，这条路是民用建筑与东平湖湖面的分界线，建有专门的排污管网，能有效防止沿线雨水、污水直排入湖，“一旦遇到洪水漫堤，还能够有效保证沿湖群众在最短时间内安全撤离。”

渔民转型

老湖镇王李屯村渔民李后坤，现今的工作是手划木船载着游客游览湿地。“一圈下来四五十分钟，游客可以饱览东平湖的美景。”李后坤说，“现在我每个月能挣4000元左右，看着环境越来越好，听着游客对美景赞不绝口，心里也舒坦。”

李后坤从2000年开始用网箱养鱼，40多亩水面，一年最多能挣20万元。生态环境综合整治行动取缔了网箱网围，没有了收入来源，李后坤的渔船也闲置了。

守着好风景，不能过穷日子。为了解决这些渔民的生活问题，东平县大力发展以东平湖为品牌的文旅产业，对全县的旅游资源进行统一规划、建设和提升，大量渔民转产旅游业。划着同样一条船，李后坤吃上了旅游饭。

同样一条渔船，渔家姑娘解庆丽把它划进了网络直播间。“大家看，这是我老公刚捕的大鲤鱼，足足有7斤重，味道鲜美。”一条渔船、一对夫妇、一部手机，解庆丽的直播又开始了。

增殖放流、定期禁渔，让东平湖渔业真正实现了“人放天养”。解庆丽开网店、做直播，忙个不停。她的网店每天出单200多箱鱼和其他湖产品，每月营业额达10万元。

“生态环境问题归根结底是发展方式和生活方式的问题。”泰安市委副书记、东平县委书记曲锋说，“要从根本上解决生态问题，就必须加快形成保护环境的产业结构和生产方式。”

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 14 版）

(责编：李源、吕骞)