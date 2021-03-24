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原标题：数字人民币试点提速：北京地区银行已开放

3月23日，一则关于六大国有银行推广数字人民币钱包的消息引发市场关注，对于北京地区的推广情况，北京商报记者进行了调查。目前，包括农业银行、邮储银行、交通银行均开放了C端白名单申请，申请方式包括线上银行App、线下二维码申请两类渠道。另在消费场景上，记者独家了解到，目前有银行正在准备接入连锁餐饮、购物、物流等特色场景，也有银行在推广数字人民币钱包过程中推出了一系列商户服务，主要采取与B端机构合作的方式，触及C端消费者。

多家银行开放白名单申请

3月23日，记者了解到，目前，包括农业银行、邮储银行、交通银行均对C端开放了数字人民币白名单申请。这也意味着，消费者只需按照流程提出申请，便可申请白名单，有机会参与数字人民币测试和消费体验。

不同银行操作方式不尽相同。以交通银行朝阳区一支行网点为例，北京商报记者在提出申请数字人民币钱包的需求后，该行工作人员用手机向记者出示了一个二维码（相当于银行的邀请码），微信扫码后，出现了数字人民币App试点使用申请界面，申请者需要登记个人信息。登记界面显示，“本次申请是通过交通银行指定渠道（仅包括交行手机银行、网点、客户经理），向央行申请参与试点资格”。

据该行工作人员介绍，消费者填写个人信息后，一旦申请获准，会进一步收到短信通知，消费者可根据通知指引安装“数字人民币App”，捆绑银行卡就可以进行消费及转账。不过，据该行工作人员介绍，并非所有客户都能通过申请，一般一天之内能收到短信，如果收不到短信验证码就代表申请没有通过。

同样，北京商报记者从农业银行某支行网点一工作人员处了解到，数字人民币钱包申请可面向市民开放。不过，非白名单客户点击数字人民币会被提醒“不在白名单内，无权限访问”，此情况下，用户可向工作人员提供姓名、身份证、手机号、单位全称、邮箱、客户端类型等信息，进行白名单申请。

“申请条件虽然没放松，但是放开了申请对象，没有以前那么严格了，实现电子化审批后，后续审批速度会越来越快。”邮储银行一工作人员同样向北京商报记者透露道，目前，结合冬奥场景相关行业，该行面向北京地区市民开放数字人民币白名单申请，主要有两种方式，一是对已注册邮储银行手机客户端或微信端银行的用户，可直接通过二维码推荐填写手机号、输入登录密码、获取验证码等方式进行登录申请；另对没有注册的用户，也可通过线下报名的方式，通过扫码二维码，填写邮箱、身份证号、手机号等个人信息后，并遵守《保密承诺书》，进一步申请白名单。

从最早期的六大行内部试点，到各地区通过红包等形式进行局部试点，再到如今多家银行开放数字人民币白名单申请，在业内人士看来，2021年以来数字人民币的试点进程明显提速。

正如零壹智库区块链研究总监、数字资产研究院研究员蒋照生指出，之前六大行在各地的试点工作也多是通过定向白名单方式开展，在试点方式上并没有太大改变，但如今的试点工作明显更为开放，能够参与试点的用户和数量也有望大幅提升。

金融科技专家苏筱芮同样称，数字人民币面向的客群从打新中签的“特定人群”到可申请的白名单的广泛人群，表明其使用人群正有序得到拓展，既能够体现国有银行数字人民币钱包技术的日臻成熟，也说明数字人民币正在渐进式重构支付体系。

特色场景值得期待

申请数字人民币白名单后，最吸引人的无疑是消费场景体验。事实上，在2月试点的数字人民币红包消费场景中，就涵盖了“线下+线上”多个渠道，支持围绕冬奥食、住、行、游、购、娱等进行全场景消费。

从走访情况来看，目前，包括工商银行、交通银行、建设银行、农业银行等行的网点工作人员均对北京商报记者表示，六大行的员工已开始内测，不过目前还没有更多消费场景，能使用数字人民币的机会不多。

不过，北京商报记者从一知情人士处获悉，目前已有银行正在准备接入连锁餐饮、购物、物流等特色场景，也有银行在推广数字人民币钱包过程中推出了一系列商户特色服务，主要采取与B端机构合作的方式，触及C端消费者。

此外，一国有银行客户经理同样表示，“之前是在王府井指定商户和京东App上试点使用，未来，应该各个商家都能使用，跟现在用的微信支付扫码消费一样”。

北京商报记者了解到，目前这些B端合作机构不乏京东、美团、国美等互联网巨头。合作过程中，除了电商平台消费试点场景接入外，还可帮助商户升级收银机具，打通商户各门店的ERP系统，提升商户使用体验与收银效率等。

“推出数字人民币是一项系统性工程，将对整个经济社会形成巨大影响。对商业银行来说，数字人民币所带来的新技术、新场景和新业务都可能给银行现有的运营模式带来巨大挑战。商业银行在自身创新变革的同时，也亟需从外部获取技术和场景赋能，以得到更多的确定性。”蒋照生称，短期内银行推广数字人民币钱包，可仍通过与B端机构合作的方式。

针对场景接入，苏筱芮则认为，此前试点多集中于小额零售的支付场景，此后大额零售消费场景同样值得期待，预计后续数字人民币将在公共缴费、企业商贸、政府服务领域等场景得到进一步拓展。

隐私安全更胜一筹

数字人民币试点进展不断，在蒋照生看来，多方面新动作，表明了数字人民币的研发试点工作整体进展顺利，场景开拓取得阶段性成果，此外，多家银行数字人民币钱包系统及技术已经相对成熟，正在为未来全面的市场化运营积累经验。

“现在是六大银行内部测试，部分客户可以注册试用，未来数字人民币支付将成为普及的支付方式，跟微信支付宝的普及度一样。”某国有银行客户经理同样说道。

除了消费功能，数字人民币钱包的转账功能也被客户经理着重推介。交通银行网点客户经理介绍道，现在数字人民币钱包里已经有六大行，内部测试的时候互相之间都可以在钱包里直接转钱，而其他银行还没有获得央行授权，但未来授权后应该也能用。

对此，北京商报记者进行了相应的充值、转账等功能实测，多个功能在数秒内即可完成，整体操作体验顺畅，与目前普及的第三方支付无异。

在支付体验一致的基础上，加速推广试点的数字人民币，在用户隐私安全上较第三方支付更胜一筹。正如央行数字货币研究所所长穆长春近日表示，目前的支付工具，无论是银行卡还是微信、支付宝，都是与银行账户体系绑定，银行开户是实名制，无法满足匿名诉求。而数字人民币与银行账户松耦合，可以在技术上实现小额匿名、大额可溯。此外，央行还进行了很多技术和制度设计来保证用户隐私安全。

不过，随着2021年数字人民币继续加快加深试点工作，在多位业内人士看来，后续商业银行围绕数字人民币开展的市场竞争，或将越发激烈。

蒋照生预测，商业银行等机构和企业或将逐步围绕数字人民币及其相关产业展开竞争，积累经验，争夺未来的市场话语权。针对机构后续发展，蒋照生建议，一方面，各商业银行根据自身实际情况，对用户和商户接受和使用数字人民币的行为通过补贴、优惠等行为进行返利，逐渐培养公众的支付习惯，加速数字货币的运营推广；另一方面，商业银行可加强和拥有强支付需求场景的互联网科技企业合作，借助这类机构的技术、场景和服务能力，加速数字人民币的推广工作。

“数字人民币未来将加深零售应用，并向供应链结算跨境支付稳步拓展。”苏宁金融研究院金融科技研究中心主任孙扬指出，相关机构可以减少商户支付成本，从新客获取来推广商户，另在用户积极性上，可加强权益聚合、积分建设，并积极提升支付体验，保护用户隐私。

(责编：赵超、吕骞)