本报记者 刘 毅 孙秀艳

图①：湖南省桂阳县天塘山，风力发电机擎天而立。

周秀鱼春摄

图②：安徽省芜湖市繁阳大道，市政工作人员将路灯更换成节能的LED灯。

肖本祥摄

青海省共和县塔拉滩绿色产业发展园区，荒漠化土地变身光伏电站。

新华社记者 张 龙摄

核心阅读

习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺，在气候雄心峰会上宣布国家自主贡献一系列新举措，展现了我国应对气候变化的信心和决心、推动构建人类命运共同体的责任担当。

在气候变化挑战面前，人类命运与共。“十四五”是碳达峰关键期、窗口期。我们要一手抓“减缓”，一手抓“适应”，打赢减污降碳这场硬仗，实现人与自然和谐共生。

今年以来，世界不少地区气温如同坐上过山车，天气“忽冷忽热”，创纪录的寒潮、暴风雪和偏暖天气频繁出现。

极端天气气候事件为何频发，怎样科学应对气候变化，碳达峰、碳中和目标如何实现？3月23日是世界气象日，值此之际，记者就这些问题进行了采访。

天气为何频走极端？

根本原因是全球变暖，气候系统的不稳定性加剧，“几十年一遇”的极端天气变得越来越常见

“这天儿真暖和！”2月21日，北京南郊观象台最高气温攀升到25.6℃。在暖阳下，一些人脱下厚厚的冬装拿在手上，穿起了短袖。

石家庄27.3℃，郑州28.3℃，西安26.5℃，合肥28.7℃……在强大暖气团和晴空辐射影响下，2月19日至21日，我国大部地区气温迅速升高，全国超过25%的市（县）日最高气温突破2月历史最高值，相当于常年5月的气温水平。

这样温暖的天气，和此前一个多月形成很大反差。

1月6日至8日，我国中东部大部地区遭遇强寒潮影响，在北京、河北、山东、山西等地的50多个国家级气象观测站，最低气温达到或突破建站以来最低纪录。

“不是说全球变暖吗，怎么还会这样冷飕飕？”北京市大兴区居民严春，刚到室外就直喊冷。1月7日，北京南郊观象台最低气温达-19.6℃，创1966年2月之后最冷气温纪录。

“这种天气忽冷忽热、走极端的现象，在其他国家和地区也出现了。”中国气象局国家气候中心气候服务首席专家周兵介绍，1月上旬，北美大部分地区明显偏暖，有的地区平均气温比常年同期偏高超过10℃。但2月13日至17日，受冬季风暴“乌里”影响，加拿大南部、美国大部和墨西哥北部遭遇强寒流及暴风雪，给数百万家庭带来严重灾害。

近期国内外罕见的强沙尘天气袭来，极冷和极暖天气接踵而至，这是为什么？

国家气候中心主任宋连春表示：“根本原因是全球变暖加剧了气候系统的不稳定性。全球变暖会改变全球的大气环流形势，通过海洋和大气、陆地和大气的相互作用影响局地气候。”

“联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）评估报告指出，全球变暖导致一些地区暴雨、洪涝、干旱、台风、高温热浪、寒潮、沙尘暴等极端天气气候事件频繁发生，而且强度增大。”宋连春说，过去“几十年一遇”甚至“百年一遇”的极端天气气候事件，正变得越来越常见。大范围极端天气气候事件给生活、生产带来了严重影响，须高度重视并加强防范。

“近期国内外发生的种种极端天气，再次向人类敲响警钟——以全球变暖为主要特征的气候变化，给自然生态环境和人类经济社会带来了多方面的影响和风险，是全球面临的最严峻挑战之一。”周兵表示。

全球变暖原因何在？

人类活动排放温室气体极有可能是主因。减排是治本之策，既要提高全社会气候韧性，也要减缓未来气候变化

是什么原因导致了全球变暖？

IPCC第五次评估报告指出，20世纪50年代以来，人类活动导致了一半以上的全球变暖。人类活动排放的二氧化碳等温室气体，极有可能是造成全球变暖的主因。

“工业革命以来，人类活动导致大气中主要温室气体浓度大幅增加。受新冠肺炎疫情影响，2020年全球碳排放有所下降，但气候变暖的脚步并未停止，气候紧急状态仍在持续，全球洪涝、干旱、台风、高温热浪、寒潮等极端天气气候事件频发。”宋连春说。

根据世界气象组织近日发布的气候声明，2020年全球平均气温比工业化前水平高出约1.2℃。2011—2020年是有气象记录以来最暖的10年。最暖的6年都在2015年至2020年这几年。

科学应对气候变化，要“适应”和“减缓”两手抓。

“适应气候变化是迫在眉睫的应对举措。”宋连春说，我国气候条件复杂，生态环境整体脆弱，总体上是一个易受气候变化影响的国家，必须通过适应手段加以调整改变，将气候变化带来的负面影响降到最低。加强气候变化风险的早期监测预警和评估，提高全社会的气候韧性，在战略规划制定和政策执行中充分考虑气候变化因素，是现实和紧迫的任务。

“在适应气候变化的同时，还要通过减少温室气体排放来减缓未来气候变化，这是治本之策。”宋连春说。

国际社会2015年达成《巴黎协定》，这是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的全球气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排。《巴黎协定》提出，各缔约方以“自主贡献”方式共同应对气候变化，目标是在本世纪末，将全球平均气温升幅较工业化前水平控制在2℃之内，并为把升温控制在1.5℃之内而努力。

IPCC评估报告指出，要实现把升温控制在1.5℃之内的目标，到2030年，全球二氧化碳排放量需要比2010年减少40%—60%，到2050年二氧化碳的净排放量为零，即实现碳中和。根据联合国环境规划署最新发布的报告，目前全球已有127个国家和地区做出了碳中和承诺。

“如果不管控温室气体排放，全球气候系统将进一步变暖，进而导致地球系统丧失恢复力，进入‘热室地球’这一不稳定状态，全球自然生态系统和人类社会面临的气候风险加剧。”中国科学院院士秦大河表示，“针对气候变化带来的深远影响和潜在风险，全世界急需迅速减少温室气体排放，通过发展低碳清洁能源、增加碳汇以及改变生活方式等，进一步促进可持续发展。”

如何实现碳达峰、碳中和？

中国作为负责任大国积极应对气候变化，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路

我国是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，始终高度重视应对气候变化。

习近平主席指出，应对气候变化是中国可持续发展的内在要求，也是负责任大国应尽的国际义务，这不是别人要我们做，而是我们自己要做。

习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺，在气候雄心峰会上宣布国家自主贡献一系列新举措，展现了我国应对气候变化的信心和决心、推动构建人类命运共同体的责任担当。

“十四五”是碳达峰关键期、窗口期。“十四五”规划纲要提出，单位国内生产总值能耗下降13.5%、单位国内生产总值二氧化碳排放降低18%的约束性指标，对积极应对气候变化作出全面部署。

“十四五”开局之年，各地积极行动起来，推进绿色发展。2021年地方政府工作报告中，“绿色”“低碳”成为热词。广东提出完善能源消费双控制度，分区域分行业推动碳排放达峰；北京明确碳中和时间表、路线图，将推进能源结构调整和交通、建筑等重点领域节能；浙江要求非化石能源占一次能源比重提高到20.8%，煤电装机占比下降2个百分点。

节能降碳，企业是主体。3月11日，三峡集团宣布力争2023年实现碳达峰，2040年实现碳中和。此前，国家电投等能源企业，以及石油石化、钢铁、节能等领域的多家企业，相继提出各自的碳达峰目标。尽早实现碳达峰、碳中和，成为越来越多企业的共识与自觉行动。

“近年来，我国坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，为实现碳达峰、碳中和目标奠定了坚实基础。”国家气候变化专家委员会副主任何建坤表示。

“从白炽灯泡到节能灯管，再到现在的LED灯，这些年照明‘鸟枪换炮’，越来越环保了。”在灯饰城挑选灯具的山东省平度市居民谭小军感慨道。2011年，国家发改委等五部委发布“中国逐步淘汰白炽灯路线图”，由此，白炽灯逐渐退出人们的视野。通过这一行动，全国年节电480亿千瓦时，相当于减少4800万吨二氧化碳排放。

我国近年来实施家电节能补贴、新能源汽车补贴，不仅有效拉动绿色消费，同时引导家电、汽车产业绿色低碳发展。2020年，新能源汽车销量超过130万辆，同比增长10%以上。

中国承诺的碳减排2020目标已提前完成。“十三五”规划要求，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%，非化石能源占一次能源消费比重达到15%。国家应对气候变化战略研究和合作中心主任徐华清说：“‘十三五’期间，单位国内生产总值二氧化碳排放降低了18.8%。2019年底，非化石能源占比已提升至15.3%，2020年我国可再生能源发电装机已达9.34亿千瓦。”

如何让更多公众参与？

低碳教育要更务实、更贴近，进一步提升认知度和参与度，促进公众消费行为与自然更友好

应对气候变化，全社会广泛参与不可或缺。调查发现，公众对气候变化的认知水平还有待提高。

北京市西城区高二年级学生徐亦冰，曾以问卷调查形式了解人们对气候变化的认识。她发现：“虽然很多人了解全球变暖的基本情况，却不知道极端天气与气候变化密切相关。许多被调查者不清楚如何参与应对气候变化的行动。”

那么，哪些因素导致了公众认知的不足？

研究机构媒商实验室近期一项研究显示，某媒体2020年与气候变化相关的报道有400篇，整体偏宏观。绿色、发展、联合国、全球等是高频词，碳排放、温室气体减排等是核心议题。

“公众对这些宏观议题接受程度有限，大家更关心的是，气候变化和‘我’到底有什么关系。”媒商实验室首席专家、中国传媒大学媒介素养教学与研究中心副主任李颖认为。

“有必要让公众对气候变化的认知更加全面、准确。更重要的是，要让公众的消费观与自然更友好，并将这些正确认识转化为实际行动。”公众与环境研究中心主任马军说。

浙江省淳安县下姜村，有一家叫“麦浪”的民宿。游客离店前，扫扫二维码就能知道自己住店期间的能耗和排名，节能效果显著的，还能获得住店优惠。这项活动名为“低碳入住计划”，参与的酒店不仅美誉度有所提升，也赢得了不少回头客。

“贴近公众，让公众有成就感，还能获得实在的奖励，有效调动参与的积极性，这是引导公众积极投身绿色低碳行动的关键。”中国气候传播项目中心主任、广西大学新闻与传播学院院长郑保卫教授说。

“简约生活、参与低碳行动，普通百姓其实有很多事情可以做，光盘行动、垃圾分类、节能节水、选择绿色产品等等。”郑保卫说，关键在于真正行动起来，在于日复一日的坚持，这正是公众积极应对气候变化的要义。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 18 版）

(责编：李源、吕骞)