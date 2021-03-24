人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

让绿色低碳生活成为新时尚（记者手记）

刘  毅
2021年03月24日08:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　习近平总书记在3月15日召开的中央财经委员会第九次会议上强调：实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

　　实现碳达峰、碳中和，对我们这个最大的发展中国家来说是一场硬仗。从碳达峰到碳中和，发达国家大体上需要50至60年的时间，而我国仅有30年左右的时间。我国“富煤贫油少气”，能源消费以煤为主，实现碳中和需要非化石能源比例大幅增加，能源结构的低碳转型任重道远。

　　实现碳达峰、碳中和，不仅需要国家攻坚克难的决心，也需要我们每个人脚踏实地的行动。中央财经委员会第九次会议提出：“要倡导绿色低碳生活，反对奢侈浪费，鼓励绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚。”我们可以从点点滴滴的小事做起，在衣、食、住、行、游等方面，践行简约适度的生活方式，让绿色低碳生活成为新时尚。比如，积极参与义务植树活动，节约用纸减少林木砍伐，购买使用节能电器、节能环保型汽车等低碳产品，避免餐饮浪费，夏天把空调温度调高一些，人走灯灭节约用电，少开车多坐公交等等。当“绿色达人”受到赞誉、低碳生活蔚然成风，汇聚而成的绿色潮流，将为减污降碳提供澎湃动力。

　　道阻且长，行则将至。为了一个更安全、更洁净的美丽家园，让我们齐心协力，成为环境保护、气候治理行动派，尊重自然、顺应自然、保护自然，通过实际行动给地球降温，努力实现人与自然和谐共生。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月24日 18 版）

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
迈上新征程的中国正在凝聚全球发展合作共识
　　桃红柳绿簇春华，燕语莺啼尽日佳。又是一年春分时节，中国发展高层论坛2021年会在北京钓鱼台国宾馆如期举行。…
聚集迈上现代化新征程的中国 中国发展高层论坛成果丰硕
　　中国发展高层论坛2021年年会开幕式现场（国务院发展研究中心供图） 3月20日至22日，中国发展高层论坛2021年会在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行。本届论坛以“迈上现代化新征程的中国”为主题，围绕“十四五”时期的宏观政策取向、扩大高水平对外开放、促进经济社会全面绿色转型等一系列重大议题展开深入研讨。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部