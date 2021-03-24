李 英

下姜村远眺

杨水平摄

微醺的风吹拂着青葱的山峦，千岛湖波光滟潋的湖面映着晨光。我们从浙江淳安千岛湖镇驱车近一小时后，抵达荡漾着花儿芬芳的下姜村。

下姜村是千岛湖畔一个普通的山村，如今却实现了从“穷脏差”到“绿富美”的飞跃。

在这美丽的蝶变背后，下姜村一任又一任的党支部（党总支）书记们，走过了怎样不平凡的历程？

一

时光回溯到上世纪70年代。

1974年，24岁的姜银祥从部队退伍回乡。枫树岭公社安排他到公路指挥部当施工员，下半年又抽调他到淳安县青年工作队。1975年，他担任了下姜村党支部书记。虽然老家下姜依山傍水，但却是那样的闭塞和荒芜。年轻的姜银祥下定决心，要在自己的手上改变家乡落后的面貌。

新官上任三把火，姜银祥也不例外。那天，村民们在狭小的会场里挤挤挨挨，姜银祥激情满怀地述说着自己的美好梦想。他兴奋地告诉大家，将来每家每户都能住上三层楼，楼上楼下，电灯电话，家家都有电视机。当他绘声绘色地解释什么是电视机时，台下笑声四起。姜银祥注意到了哄笑声，脸腾地红了，连忙换了一个话题：“将来的粮食产量肯定高，每亩地种玉米能有1000多斤，种稻谷也能有1000多斤……”

没等他说完，会场上已经炸开了锅。村民们都说他吹牛，有的甚至直接说：“别讲那些没用的，让大家吃饱饭，才算真本事。”话虽糙，理不糙。当时，稻谷亩产只有三四百斤。年年正月十五一过，下姜村民便投亲靠友，借粮成风。不借就意味着要饿肚子，可借了总归得还啊！

怎么办？美好的蓝图要描绘，可眼下，村民的肚子问题才是最需要解决的事情。

那些日子，姜银祥整宿睡不着觉，满脑子都是“怎样解决粮食问题”。

为了摆脱贫困，身为村党支部书记的姜银祥，带领村民们修桥铺路，种杂交水稻，开发桑园，办社队企业……一步一个脚印地建设下姜村。

1998年10月，姜银祥从枫树岭镇工业办公室主任的岗位上回到村里，第二次担任村党总支书记。

回村后的第二天，姜银祥通知全村党员到村小学集中。他说：“我们是党的基层组织，却没个地方开会。以后这里就是村党员活动室。”村里的党员们迅即行动起来，把废弃多年的小学教室腾空，又花了2个月时间进行粉刷、修整，建起了全县第一个村党员活动室。

从2003年到2006年，下姜村用了3年时间，拆掉危旧房16600平方米，建起了垃圾填埋场，铺设污水管道2800米，腾出村里绿化地3000多平方米，对1.5公里河道进行了整治，还建起了5个公共厕所，家家户户安装了太阳能热水器，进行了自来水工程改造，绿化带上安装了路灯……

那几年，下姜村90%以上的村民都建了新房，房屋漂亮别致，气派亮堂，成为村里一道亮丽的风景。

有人问，下姜村是个穷山沟，村民也不富裕，怎么能造出这么漂亮的房子呢？

姜银祥算了一笔账：第一，村民造房子的沙子、石料和木料完全可以就地取材，一分钱都不要；第二，村民造房有相互帮忙的好传统，这样人工费就省了很多；第三，村里根据旧村改造方案，给村民提供了优惠政策。

此时的下姜，一个干净、整洁的社会主义新农村雏形开始呈现，也为后来的乡村旅游打下了坚实的基础。

如今，年届七旬的姜银祥已经成了村里的“金牌导游”，他常常以亲历者的身份向游客们讲述下姜村的蝶变故事。

二

2017年早春时节，枫树岭镇党委委员姜浩强被镇党委派到下姜担任村党总支书记。

到任前，镇党委主要领导和姜浩强谈话，开门见山地说：“镇党委决定派你到下姜任职。你的主要任务，一是发展产业，二是培养后备干部。”

姜浩强心里很清楚：下姜村需要有更强的领导班子，发展产业、培养后备力量，这些都是当务之急。

姜浩强二话不说，带着铺盖在村里住了下来。他在镇上工作多年，因工作原因曾多次来过下姜村，村里很多人都认识他。恰巧他也姓姜，不知情的人以为他就是下姜村人。

刚到村里的第二天，姜浩强就被一位开民宿的大嫂拦住。大嫂说：“政府动员我们开民宿，但又没客源，房间都闲着，这民宿怎么经营？”

怎么经营？那段日子姜浩强经常睡不着觉，脑子里一遍遍地想着村子该怎么发展。不光是民宿要有充足的客源，村集体也要有“造血”功能，不能总等着上面来“输血”。作为镇里下派的书记，他是全村的领头雁，这身上的担子不轻呀。

通过走村入户、调查研究、征求意见后，姜浩强大胆决定，把发展经济作为村里工作的重中之重。

那段时间，姜浩强成为杭州多家旅游公司的常客。他向对方大力推介下姜的旅游优势和优惠条件，跟对方洽谈、签订合作方案。他还学习杭州西湖管理部门的经验，免费开放景区，在县里旅游奖励政策的基础上，村里再优惠让利。

很快，旅行社、旅游公司的大巴在下姜村的景点排起了长队，村里游人如织、车水马龙。

姜浩强和村两委又把目光投向更广阔的市场。于是，千岛湖下姜实业发展有限公司应运而生。

公司实现了村民入股、聘请职业经理人来经营的新型模式，这是一种创新和探索。全村786名村民以人口股、现金股和资源股3种方式成为股东，做到“人人当股东，个个有股份”。这些都离不开村民们的全力支持。村民们的观念转变和积极参与，也让姜浩强和村干部们更加坚定了信心。

2019年6月28日，下姜村双喜临门。一来是实业公司旗下的“下姜人家”开门迎客。“下姜人家”位于村东口山坳处，总投资将近1000万元，总建筑面积达2300平方米。楼下餐厅有10个包间；楼上为红色文化培训基地，有4个会议室，可同时容纳400人培训。餐厅办起来没用政府一分钱。国庆长假、暑期等旅游旺季，慕名而来的游客把这里坐得满满当当。

就在实业公司开张的同一天，一辆旅游巴士载着前往下姜村的游客，奔驰在美丽的淳杨公路上。这又是村里的一大创举，姜浩强和村两委自筹资金36万元，开通了从千岛湖高铁站直达下姜村的接驳车，班车一天往返两趟。

2019年12月20日，又是一个好日子。下姜村迎来了有史以来的第一次分红大会。晚上6时30分，村文化礼堂里暖意浓浓。村民们济济一堂，兴高采烈地排着队，手拿股权证，核对、签字、分钱。人口股一人分到600元，现金股一人1000元；还增加了老年股，60岁以上每人200元。当晚总共分红66万元。

村民姜红荣说：“我第一个拿到，没想到这么多。” 身边人问他：“对这个数目满意不满意？” 他笑着说：“很满意，毕竟第一年嘛！”

村里公司办得红火，村民们谋发展的意识也空前高涨。现在不用别人去叫、去敦促，他们自己主动跑去贷款、找路子。

在下姜村任职的4年时间里，姜浩强倾注了很多热情和心血，他也和村民们结下了深厚的友谊。2020年下半年，村级换届选举工作全面开展，根据组织安排，姜浩强回到镇上工作。但在下姜村的这一段工作经历，他一生都难以忘怀。

三

美丽乡村建设让下姜村发生蝶变，这里成为人们心中向往的旅游目的地。2020年国庆期间热映的电影《我和我的家乡》，拍摄地之一就是下姜村，这让下姜的旅游又火了一把。在这样的背景之下，民宿经济在下姜村成长为一棵难得的“常青树”。

下姜村有一幢别具欧式风格的民宿，名为“栖舍”。在年轻的主人姜丽娟看来，这是她回乡创业故事开始的地方。

如今，姜丽娟已成为下姜村党总支书记。这个上世纪80年代末出生的年轻人，浑身散发着青春的气息，一身白衬衫配上黑色的西装，胸前别着一枚党徽。她说话轻柔、笑容满面，却于沉稳中透着干练。

大学毕业后，姜丽娟在杭州一家公司从事室内设计工作。那时，她常常从杭州赶回下姜看望父母。不知不觉中，她发现回家的路程变近了，道路变宽了，村子变美了，小溪变清澈了，眼前的家乡是这样的绚丽耀眼，与自己记忆中儿时的家乡已经完全不同。

这一切，唤起了姜丽娟内心深处对家乡的热爱。2016年，她和同在杭州的姐姐姜丽红合计后，决定回下姜村办一家民宿。姐妹俩的想法很朴素，办一家留得住乡愁的民宿，吸引城里人到乡村来度假。

姜丽娟毅然放弃在杭州打拼了8年的高薪工作，返乡创业。她和姐姐一起投入近150万元，对家里的两间老房子进行彻底改造，打造出了北欧风格的民宿，设计新颖，色调素雅。这一下子让下姜人大为惊讶，原来民宿可以这样装修呢。

2017年11月，民宿在一片喜庆的气氛中开门迎客。因为设计符合城里年轻人的口味，加上姜丽娟熟谙网络推广，民宿很快迎来了一拨拨天南地北的游客，春节期间的房间也被提前预定。

那时，除了民宿经营者的身份外，姜丽娟还是下姜村村务助理、民宿协会秘书长。她把民宿交给母亲帮忙料理，自己则将更多精力投入到村两委工作中，成了下姜村的大忙人。村民们也开始对这个城里回来的年轻姑娘刮目相看，说她是为下姜村民当着不计报酬的“义工”。

姜丽娟更以下姜人的身份出现在许多公众场合。2018年9月27日，联合国举行“地球卫士奖”颁奖典礼，浙江省“千村示范、万村整治”工程荣获“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”。姜丽娟和全省4位农民代表随省代表团赴联合国领奖，见证了这一激动人心的时刻。当宣布中国的奖项时，姜丽娟忍不住热泪盈眶，她为家乡的美丽蝶变而自豪，更为中国乡村振兴而骄傲。也正是从那一刻开始，她更加坚定了致力于乡村振兴的信心和决心。

2020年8月7日，姜丽娟担任了下姜村党总支书记。她清楚地知道，面对组织的培养，面对全村百姓的信任，自己必须勇敢地挑起这副担子，在乡村振兴中有所作为。

在姜丽娟的带动下，下姜村的民宿如雨后春笋般涌现，现在村里已经有27家。民宿形成规模后，村里又建起了酒吧、咖啡吧、茶吧、啤酒屋、书吧等配套设施，下姜村旅游业越来越完善。姜丽娟成功创业的传奇，也吸引了许多年轻人回乡创业。下姜村的民宿名声大振。

光阴如白驹过隙。在时间的长河中，下姜村党支部（党总支）书记换了一任又一任。当中，姜银祥两度出任书记，任职时间长达27年；姜浩强作为下派干部，却和下姜村结下了不解之缘；姜丽娟是成长起来的新一代农村领头人，让人们看到了乡村振兴的未来……他们一茬接着一茬干。下姜村也早已不是那个贫穷落后、深藏在新安江水库一隅的小山村了。

就在不久前，又有一个好消息传来：在2月25日召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，淳安县枫树岭镇下姜村党总支荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。

行走在如诗如画的“仙境”中，目光越过香榧林、桑树林、黄栀子树、桃树、雷竹，我们聆听着下姜村人发自肺腑的喜悦之情，以及对下姜村前景的美好展望……

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 20 版）

(责编：李源、吕骞)