原标题：为新型飞行器装上“中国心”——记中国航天科工首届航天报国功勋奖获得者刘小勇

在中国航天科工三院31所，有这样一个团队，他们承担着国家级重大任务，瞄准动力技术前沿，从20世纪80年代跟踪探索开始，几十年如一日，突破国际前沿性重大技术难关，实现新型发动机领域我国独创独有的重大突破，跻身国际同类技术第一梯队。刘小勇，就是该科研团队的领军人物。

作为某飞行器副总设计师，也是该项目发动机基础技术专家组组长，刘小勇是我国该领域发动机技术研究的探索者、推动者和领军实践者，在突破发动机系列重大关键技术并达到国际先进水平、建立研究体系、奠定技术基础等方面做出突出贡献，形成了系统性、创造性的学术成就，促进了我国该发动机技术学科领域的跨越式发展，辐射和带动了国内相关基础科学和工业基础能力水平的全面提升，以实际行动诠释着“科技强军、航天报国”的使命。

结缘航天，勇挑重任的担当者

时间的指针拨回至1997年，刘小勇毕业参加工作时，正值我国航空事业全面发展时期。作为国内为数不多的航空发动机专业博士，凭借深厚的积淀和对科研的热情，刘小勇在专业领域崭露头角，投身到个人待遇和科研条件都没那么有“竞争力”的航天系统，在国家最需要的地方，将自身所学在工程应用中锤炼。

踏上工作岗位之初，刘小勇就非常注重学习，在实践中不断创新，快速成长为团队的技术骨干。在他看来，直到挑起某新型发动机研究室主任的担子，他科研生涯中的第一个大考，才真正到来。当时，恰逢三院提出某新型发动机的研究设想，31所虽然认准这是未来发展方向，但技术储备有限，研制条件也捉襟见肘。当时毕业还不到一年的刘小勇毅然挑起重任，肩负起前沿探索的责任。

说起这段“初生牛犊不怕虎”的往事，刘小勇不禁回忆起当年刘兴洲院士拍着他肩膀说的话“国家有需要，所里也要发展，你来干吧，出什么事有我呢。”作为项目具体负责人，他在刘院士指导下，从星星点点资料收集开始，背着笔记本电脑和投影仪去各级单位寻求支持，带领团队边学边干，先后攻克该领域多项关键技术，为飞行器装上“中国心”，走出了一条自主创新发展之路。

拼搏奉献，航天精神的践行者

技术攻关的过程从来不会轻松。该发动机技术涉及多学科、多专业的交叉与综合，具有很强的创新性和实践性，是难度很高的国际性科学技术前沿。动力系统是飞行器研制的重中之重摆在副总设计师刘小勇面前的，是难以想象的压力和挑战。

带领队伍冲在一线是他一贯的风格，每次重大试验，他总会现场坐镇指挥协调，与他的队伍在第一线共同面对。“天大的困难自己先顶住，研制过程中遇到重要指标评测，没有条件可讲，就是从春节工作到下一个春节。”他这么说，也是这么做的。某次任务节点紧，但发动机在高压条件下不稳定燃烧不可避免，那一年调试次数达400余次，试验前的关键时刻，刘小勇连续一个多月吃住在试验厂区，有问题需要协调把衣服一披就赶到试验台。试验当天连续三次试验，直到深夜终于获得圆满成功……

“一个人的精力有限，必须有所取舍，对我来说把国防科研的事做好就够了”。有一年临近春节，刘小勇率队赴故乡湖南进行性能试验。在家门口做试验，却有家不能回。几十个日日夜夜，终于解决了发动机“水土不服”问题，任务结束送别试验队员他才匆匆探望家人。

深耕基础，原始创新的引领者

刘小勇说：“做发动机的人经常有两个说法，一是发展飞行器动力先行，二是做好发动机设施先行”。由于研制发动机涉及的学科和技术特别多，工作的物理、化学过程太复杂，因此不能通过模型仿真完全解答，只能不断通过计算、加工、试验这样循环往复过程一遍遍修正，而建设现代化的试验设施，正是夯实长远发展的必备基础。

“做一个东西很难，同时还要有配套工具，而不巧的是做这个工具也很难。”说到试验设施建设难度，他风趣地说。如果说发动机是飞行器的心脏，加热器就是试验台的心脏，研制难度极大。急需的某试验台建设在调试过程中，由于承担研制任务的国内顶尖团队交付的加热器性能不满足要求，经一年努力攻关和改进完善，还是不能有效解决问题。

被动等待难以保证建设进度，时间紧迫，刘小勇拍板决定自己干。在他的努力下，6个月日夜兼程，团队终于“驯服”了加热器，按时完成试验台的设计、加工、生产、安装、点火，试验水平达到世界一流。

作为技术负责人，他根据发动机研制规律，制定台阶式发展思路，在科学原理还未得以完全验证之时，重点放在原始性创新，特别注重原理和公式的建立，在独创独有方面取得重大突破。作为试验条件负责人，除了牵头负责试验体系建立的论证、解决技术和工程问题外，在关键领域，他始终坚持开展基础理论、燃烧、气动等方面的基础研究，带动了该领域测量技术、光学技术等基础研究突飞猛进的发展。

言传身教，团队灵魂的塑造者

刘小勇和他的团队在满足任务要求的基础上，从未止步对新技术、新应用的探索，在这个平均年龄35岁的团队里，刘小勇鼓励团队成员“大胆假设、小心求证，把创新的想法转化为工程上可用的新技术，为后续做更坚实的技术储备。”

发动机研制是系统工程，稍有差池就可能导致失败，甚至造成巨大损失，因此他要求所有参与的人都要对自己的部分负责，所有工作都要为技术保障服务。在学生眼里，刘小勇倡导的“技术民主”深深影响了每个人，在会议讨论中给每个人发言的机会，激励每个人在技术上敢说真话，发挥每个人的智慧。

一路走来，刘小勇和他的团队多次获得国家和国防科学技术进步奖、国家百千万人才工程人选、国防科技工业十大创新人物、863计划先进个人、863航天领域专家委员会先进个人、中国航天基金奖、中信航天防务人才奖、中国航天科工技术创新重大贡献奖、中国航天科工首届航天报国功勋奖等荣誉。作为研究生导师，他培养了硕士和博士研究生，兼任北京理工大学、西北工业大学和钱学森系统工程理论培训中心教授，在他的带领下很多人已独立承担重大项目的研究工作，成为技术带头人。刘小勇用20余年最美年华执着坚守航天报国初心，他和他的团队也将在新时代绽放出更强的动力之光。（徐阳、郭金鑫、张波）

(责编：赵竹青、吕骞)