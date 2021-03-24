人民网北京3月24日电 （赵竹青）中国国家知识产权局23日公布批复浙江省、青岛市、大连市等省市知识产权局的政策文件显示，支持三地分别建设物联网、智慧家庭、洁净能源的知识产权运营中心，服务带动全国物联网产业、智慧家庭产业和洁净能源产业升级发展，助力构建新发展格局。

根据官方批复文件，国家知识产权局支持在浙江依托杭州高新技术产业开发区建设物联网产业知识产权运营中心，着力提升物联网产业专利导航、知识产权资产托管、知识产权交易、知识产权投融资等知识产权运营服务水平，有效推动物联网产业知识产权转化实施。

国家知识产权局支持在青岛市依托海尔智家股份有限公司建设智慧家庭产业知识产权运营中心，开展智慧家庭产业高价值知识产权培育、专利标准化和专利投融资等知识产权运营服务，有效推动知识产权转移转化。

国家知识产权局支持在大连市依托中国科学院大连化学物理研究所等单位建设洁净能源知识产权运营中心，开展洁净能源产业专利导航分析，培育产业高价值知识产权，加强知识产权运营人才培养，提供专业化知识产权运营服务，促进洁净能源产业知识产权转移转化。

国家知识产权局表示，该局将在政策协调、人才培养、基础数据和专家资源等方面予以支持，对物联网、智慧家庭、洁净能源等知识产权运营中心建设工作进行跟踪指导和绩效评价，适时复制推广行之有效的经验与模式，积极发挥三大产业知识产权运营中心的示范引领作用。

(责编：赵竹青、高雷)