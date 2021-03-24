原标题：中国科协抗疫主题系列展全国巡展观众超100万人

“人类与传染病的博弈——首都科技创新成果展”3月18日在甘肃科技馆开幕。该展览由北京科学中心开发，是“共襄战疫·共享未来——中国科协抗疫主题展览全国巡展活动”的重要资源之一，也是北京市科协在应急科普工作中的重点项目，荣膺“典赞·2020科普中国十大科普作品”，旨在通过展示人类对传染病认知探索的历程讲述人类与传染病的博弈史，培养公众“向科学要答案、要方法”的科学素养与能力。

展览采用“线下展馆+线上展厅”相结合的展览模式，共展出实物展项55项，3D模型展品55件（套）。同时将甘肃省在抗击新冠肺炎疫情中先进事迹和创新成果进行挖掘，集中展示了甘肃省7批796名最美逆行者驰援武汉携手抗疫的感人事迹。

随着该展览的启动，由中国科协科普部进行指导，中国科技馆组织实施，联合多家地方科技馆开展的“共襄战疫·共享未来——中国科协抗疫主题展览全国巡展活动”再掀高潮。

本次全国巡展活动是中国科协在疫情防控常态化的背景下，基于2020年全国科普日成果，为助力战疫首次开展的全国性“抗疫”主题系列巡展活动。中国科技馆、北京科学中心、上海科技馆、广东科学中心、四川科技馆、武汉科技馆、合肥市科技馆、慈溪科技馆等8家科技馆的10套优质防疫抗疫展览参加了本次全国巡展活动，每套展览巡展3-5站，10套展览一年内预计巡展42站，涉及23个省、自治区、直辖市。

本次活动不仅可以充分发挥科技馆行业的联动机制，形成合力，使已经花费大量心血和财力所打造的优质展览得以延长生命周期、普惠更多公众、发挥更大作用，更好地服务于常态化疫情防控工作。

自2020年11月3日，中国科技馆“新的对决——抗击新冠肺炎疫情专题展”在内蒙古自治区科尔沁右翼前旗科技馆启动，拉开了全国巡展的帷幕，截止目前，活动已启动巡展16站，所有展览均免费参观。

由中国科技馆开发的“大医精诚 无问西东——中西医结合抗击新冠肺炎纪实展”于2021年1月25日在石嘴山市科技馆进行首站展出。展览荣膺“典赞·2020科普中国十大科普作品”。另一套展览“新的对决——抗击新冠肺炎疫情专题展”目前刚结束内蒙科尔沁右翼前旗科技馆之旅，在盐城市科技馆启动巡展第二站。

四川科技馆的“新冠之下 疫防万一——传染病防治科普展展览”于2月26日在贵州省毕节市科技馆首站展出，向观众传递新冠肺炎病毒和传染病的相关知识，展示在这场疫情防控战中，医务人员、解放军、志愿者挺身而出，不怕牺牲的精神。

广东科学中心的“战疫——抗击新冠病毒专题展”于1月28日在温州科技馆展出，在第一站江西科技馆和第二站温州科技馆展出期间，被当地大众媒体争相报道，直播吸引500多万人观看。展览接待当地公众7.5万人次。另一套展览“病毒——人类的敌人还是朋友？”目前正在福州市科技馆启动巡展第二站。

武汉科技馆的“武汉战‘疫’”于3月13日在重庆科技馆启动巡展第二站。合肥市科技馆的“微观探秘——病毒细菌微生物展”于3月19日在延安科技馆启动巡展第二站。慈溪科技馆的“‘爆发·反思’健康与防疫主题展”于3月6日在嘉兴市科技馆启动巡展第三站。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、吕骞)