张小洁

原标题：互联网医疗驶入快车道 细分领域成资本新宠

在国家卫健委23日召开的例行新闻发布会上，国家卫健委规划司司长毛群安表示，“互联网+医疗健康”发展的政策效益日益显现。据不完全统计，目前7700余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国建成互联网医院已经超过1100家。目前，国家全民健康信息平台基本建成，并投入试运行。

记者了解到，在政策持续加持和先进技术支撑下，国内互联网医疗驶入快车道，市场空间进一步打开。随着互联网医疗产业链不断完善，医药电商、医疗信息化等多个细分赛道成为资本热捧的“新宠”。

互联网医疗迈向“高阶时代”

毛群安介绍说，自国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》印发后，国家卫生健康委先后出台了“互联网+医疗健康”便民惠民的10项服务30条措施，互联网诊疗和互联网医院管理办法，远程医疗服务管理办法，智慧医院建设等相关文件。同时，还协调联动有关部门相继推出了十多项配套政策。

毛群安表示，“互联网+医疗健康”在很多医疗机构逐步从“可选项”变成了“必选项”，从“锦上添花”变成了“雪中送炭”，互联网医疗已经成为医疗服务的重要组成部分，公众在看病就医过程中也得到了更好、更便捷的体验。“下一步，我们将继续秉持鼓励创新、包容审慎的原则，以‘互联网+医疗健康’‘五个一’服务行动为抓手，深入总结推广典型经验做法，着力围绕提高老百姓看病就医的获得感，持续推动‘互联网+医疗健康’服务向纵深发展。”他说。

近年来，政策层面的持续加持、层层递推，助力互联网医疗驶入快车道。业界普遍认为，在过去20年经历了萌芽期、起步期和快速发展期等阶段后，互联网医疗行业正迎来黄金发展期。艾瑞咨询报告称，2020年我国互联网+医疗市场规模预期达408.9亿元，同比增长50.5%。另据弗若斯特沙利文统计，2020年全年我国狭义互联网医疗市场规模为330亿元，预计2026年有望达到2000亿元。

艾媒咨询（iiMedia Research）数据则显示，中国移动医疗市场规模从2011年的15.8亿元增长至2020年的544.7亿元，体量增长近34倍，复合增长率约为38%。该机构认为，在大数据、人工智能、云计算等先进技术的支撑下，互联网医疗深层潜力将被激发，推动互联网医疗迈入高阶时代。

资本加速涌入多个细分领域

多家机构认为，伴随行业快速发展，国内互联网医疗产业链将逐步完善，多个细分领域迎来发展良机。

当前，A股市场有以东华软件、创业慧康、卫宁健康、东软集团为首的互联网医疗概念股，港股市场则有京东健康、阿里健康与平安好医生等龙头企业。同时，资本仍在加速涌入这一领域。同花顺数据显示，今年以来国内医药电商和医疗信息化领域投融资事件已有24起，已披露的融资金额共计约50亿元人民币。

作为轻资产行业，医疗信息化受到资本高度关注。今年以来，国内医疗信息化领域投融资事件有19起，其中多家公司获亿元融资，背后不乏IDG资本、奥博资本、红杉资本中国等。据安信证券统计，互联网医疗行业一级市场投融资投资量主要集中于医疗信息化行业。2020年1至11月全球一级市场医疗信息化投融资金额共计378.61亿元，占比47.84%；投融资数量共191笔，占比达54.57%。从国内来看，医疗信息化行业2020年一级市场投融资达59笔。

此外，上述24起投融资事件中，医药电商领域虽然仅有五起，但包括了两笔十亿级别的大额融资。2月9日，圆心科技正式宣布完成30亿元E轮融资。本轮融资由红杉资本中国基金和QQ音乐联合领投，中信证券、中金资本、奥博资本、启明创投、鲲翎资本、歌斐资产、易方达基金等跟投。公开资料显示，圆心科技成立于2015年，目前业务包括妙手医生、圆心医疗科技、圆心药房、圆心惠保等四大板块。同月，上海医药发布公告显示，上海医药控股子公司“上药云健康”开展了B轮融资，以增资形式新引入七家投资者，七名新股东以现金10.33亿元的对价认购上药云健康的新增注册资本共计人民币6.89亿元。本轮融资由上海生物医药产业基金、建投投资领投，三诺生物、上国投、联新资本、丰实金控和华东实业跟投。

西部证券研究表示，疫情重塑了用户线上线下行为，疫情后医疗需求回归线下虽然是趋势，但是疫情期间在线医疗为用户提供的良好体验带来用户认知提升、线上使用习惯形成、在线医疗普及率提升，中长期在线医疗仍是大势所趋。同时，在线医疗领域中医药电商的商业模式具有可持续性，投资者可关注供应链优势强大以及流量优势明显的企业。

(责编：王震、吕骞)