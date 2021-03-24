3月23日，雅居乐集团控股有限公司（HK.3383）发布2020年全年业绩公告。公告显示，截至2020年12月31日，雅居乐集团营业额突破802亿元（人民币，下同），同比增长33.2%；毛利达241亿元，同比增长31.3%；毛利率保持稳定，为30%；净利润122亿元，核心净利润111亿元，分别同比增长32.7%和31.2%；股东应占净利润、股东应占核心净利润为94.75亿元、83.46亿元，分别较2019年同期增长26.1%和23.3%；2020年全年派息合计为每股110港仙，同比增加10%，股息率达9.8%。

雅居乐2020年度业绩发布会现场。受访者供图

2020年，雅居乐财务继续保持稳健势头，获境内三大评级机构AAA主体信用评级，获境外主流评级机构BB主体信用评级。有息负债978亿元，其中境内债占比57.5%，境外占比42.5%；一年内到期短债同比下降8.8%至386亿元，债务结构进一步优化。平均融资成本较2019年下降0.54个百分点至6.56%，融资成本进一步降低。拥有现金及银行存款总额508.65亿元，同比增加19.5%；总授信额度达1710亿元，同比增加6.9%，其中未使用授信额度880亿元，同比增加8.6%，现金及授信储备充裕，流动性良好。

截至2020年12月31日，雅居乐净负债率持续下降至61.0%，较2019年下降21.8个百分点，持续低于行业平均水平；剔除预收款后资产负债率降至71.9%；现金短债比持续上升，从2019年的1.0升至1.3；经营性现金流由负转正达33亿元，各项财务监管指标改善明显。

随着第二季度疫情得到控制，市场逐渐复苏回暖并趋向平稳发展。雅居乐抓住机遇，发挥布局优势，持续推动区域“线上+线下”多元化营销策略，实现销售业绩大幅增长，并创下历史新高。

截至2020年12月31日，雅居乐连同其合营公司及联营公司以及由雅居乐管理并以雅居乐品牌销售的房地产项目累计实现预售金额达1381.9亿元，同比增长17.1%，超额完成1200亿元的年度目标，完成率达115.2%；累计预售建筑面积为1025万平方米，较2019年增长15.0%，预售均价为13482元/平方米。

报告显示，雅居乐2020年全年预售贡献来自逾80个城市216个项目，其中新开售项目46个，华南、华东、海南及云南、华北等区域均有贡献，布局成果显现。从城市群看，珠三角及长三角累计预售面积占比近55%，助推公司业绩稳健快速增长。

2020年，雅居乐通过多元渠道扩充低成本优质土储，通过招拍挂、勾地、产城融合、收并购/股权合作、城市更新等方式新增40个优质项目，预计总建筑面积达836万平方米，总土地金额为357亿元，平均土地成本为4270元/平方米，可售货值达1413亿元，地房比低至25%，为未来利润稳定增长提供保障。

2020年，雅居乐全国战略布局进一步优化，聚焦优势区域。其中，在粤港澳大湾区的土储达1354万平方米，占总土储的25.5%。随着中央政府对推进大湾区建设的具体实施意见及行动计划的加速落地，雅居乐将进一步受惠于该区巨大的发展潜力。同时，雅居乐在长三角累计开发项目超50个，拥有达694万平方米的土地储备，占总土储的13.1%，未来还将持续拓展长三角的市场占有率。两大重点城市群将为雅居乐提供持续而稳定的收入。

截至2020年12月31日，雅居乐土地储备达5301万平方米。同时，通过在产城融合和城市更新上的持续发力，预计锁定建筑面积超过3400万平方米的优质土地资源，未来转化为土储后将形成强劲增长后劲。

2020年，雅居乐继续坚持“一业为主，多元发展”的运营模式，旗下物业管理、雅城、环保、房管、城市更新等业务百花齐放，持续发挥协同效应，驶入增长快车道。2020年，雅居乐多元化业务收入为107亿元，占雅居乐整体收入的13.3%，较2019年上升3.2个百分点。

其中，雅生活集团通过“内生+外延”双轮驱动，助力规模强势增长，并进一步深化全业态、全产业链布局。2020年全年营收同比大增96%达100.3亿元，成为行业内首批年收入突破百亿的物业企业。

城市更新集团实现跨越式发展。2020年，雅居乐城市更新集团坚持“城市更新综合运营商”的定位，成功转化两个城市更新项目为土地储备。截至2020年12月31日，城市更新集团已签订18个合作协议，聚焦大湾区，深入华北及中原地区，已锁定预计建筑面积超1150万平方米，锁定货值约3600亿元。

2020年，雅居乐房管集团和商业集团也齐齐发力。其中房管集团初步完成全国布局，深入拓展长三角、珠三角、成渝等核心城市群，新获取18个代建项目，新增货值约555亿元。截至2020年12月31日，累计拓展34个代建项目，储备货值突破1100亿元，综合实力跃居行业前列。商业集团持续稳健发展，业务覆盖逾50个城市，在管项目超170个，在管项目建筑面积近560万平方米。

(责编：王紫、吕骞)