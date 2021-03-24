3月23日，中国发展高层论坛2021年会于3月20至22日在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行。代表们非常关注在新的发展阶段，特别是在新技术革命加快发展、低碳绿色可持续理念迅速普及的双重背景下，中国城镇化的发展前景。

国务院发展研究中心副主任王安顺指出，十四五时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，高质量推进城镇化发展，对新阶段贯彻发展新理念，加快构建新发展格局，全面建设社会主义现代化国家至关重要。刚刚结束的两会通过了十四五规划和2035年远景目标纲要，对未来的5年中国城市化的发展做出了新的部署，未来5年中国常住人口城镇化率将有望提高到65%，到2050年，中国的城镇化率预计将达到80%，中国也将从中等收入国家跻身高收入国家的行列。当前，中国正处在城市化高质量发展的关键阶段。随着新兴产业的发展、生产生活方式的改变，以物联网、大数据和云计算等为代表的新一轮数字技术革命催生了一系列新技术、新产业、新模式， 既是中国城市化发展的新的机遇也是潜在的挑战和风险。

必和必拓首席执行官韩慕睿介绍，在过去的四十多年间，必和必拓始终坚定不移地支持中国的发展，为中国的经济增长以及高速的城镇化和工业化进程提供了有力的资源保障。中国未来将在全球经济发展中持续发挥举足轻重的作用，并为中国和世界带来更加广阔的发展机遇。必和必拓参与并支持了国务院发展研究中心过去两年就新技术革命背景下的中国城镇化发展2050年前景进行的专项研究。去年底和今年初必和必拓分别与中国宝武和河钢集团等行业伙伴签署战略合作备忘录，共同推进钢铁行业低碳化转型。

韩慕睿表示，“中国下一阶段的增长历程将伴随更低的环境足迹。绿色可持续发展将成为新常态；电气化浪潮蓄势待发；能源结构也将从煤炭主导向低碳能源转型。然而，兴建城市基础设施、可再生能源系统发展以及新技术的突飞猛进仍然离不开资源产品的支撑。因此，既要实现经济高速增长又要保护生态环境绝非易事。”

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