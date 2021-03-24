近日，同程艺龙（0780.HK）发布截至2020年12月31日的第四季度及全年业绩报告。数据显示，2020年，同程艺龙实现营收59.33亿元，经调整净利润为9.54亿元。

随着中国旅游市场复苏，同程艺龙多项业绩指标持续向好，引领旅游行业复苏。2020年第四季度，同程艺龙经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为4.41亿元，同比增长6.2%，为2020年首次上升；经调整净利润为3.07亿元，经调整净利润率与2019年同期持平，为16.9%；国内酒店间夜量同比增长21%，国内航空票务量同比2019年增长5%左右，汽车票票量同比增长近180%。

在保持稳健盈利能力的同时，2020年同程艺龙巿场份额进一步扩张。随着下沉战略的加速推进，同程艺龙付费用户数量实现逆势增长——2020年，同程艺龙年付费用户达1.55亿人次，同比增长1.8%。虽然在2020年第四季度，国内再次出现零星疫情，但同程艺龙平均月付费用户仍达2870万人次，同比增长5.9%。

从公布的财报数据来看，得益于中国旅游市场强劲复苏趋势，以及同程艺龙在下沉市场份额、流量渠道和创新能力的优势，同程艺龙核心业务的韧性在2020年凸显，并从二季度开始呈现出加速复苏的良好态势。

在业务方面，同程艺龙的住宿预订业务迎来逆势增长。2020年第四季度，同程艺龙住宿预订服务收入6.47亿元，同比增长4.1%；用户在同程艺龙平台上消费的国内酒店间夜量同比增长21%；其中，低线城市酒店的间夜量更是同比增长超30%。

在2020年第四季度，同程艺龙交通票务业务也加快复苏。2020年第四季度，同程艺龙交通票务业务收入为10.03亿元。其中，国内航空票务量同比2019年增长5%左右，汽车票票量同比增长近180%。庞大的市场规模，也让汽车票业务成为同程艺龙用户增长新引擎。

值得一提的是，2020年第四季度，同程艺龙包括景点门票、广告服务、配套增值服务等在内的其他收入为1.62亿元，同比增长6.2%。2020年10月，同程艺龙将住宿事业部和景点门票业务进行整合成立酒旅事业群，以实现更好的协同效应并提升交叉销售。

截至2020年12月31日，同程艺龙年付费用户达1.55亿人次，同比增长1.8%。2020年第四季度，同程艺龙平均月活跃用户超过1.96亿人次，平均月付费用户同比增长5.9%至2870万人次。

同时，同程艺龙不断拓展快应用、短视频平台等多元化流量平台。同程艺龙携手华为等手机厂商，为用户在手机、手表、车机等移动终端上提供购买旅行产品和行程提醒功能，快应用月活用户呈现爆发式增长。同程艺龙还与快手等短视频平台达成战略合作，将定制产品和服务嵌入快手，用户可以边看视频边购买旅行产品。数据显示，2020年第四季度，同程艺龙平均月活跃用户中非微信渠道较2019年同期实现24%的大幅增长。

截至2020年12月31日，同程艺龙居住在中国非一线城市的注册用户约占总注册用户的86.3%，微信平台上的新增付费用户约61.7%来自中国三线及以下城市。以2020年国庆为例，2020年10月1日-10月7日，同程艺龙平台来自三线及以下城市的大交通出票量同比增长超35%，三线及以下城市酒店预订量同比增长超55%——远高于一二线城市。

同程艺龙以“产品、服务、技术”创新，满足消费者在新形势下的多样需求。为满足疫情期间消费者的安全出行需求，同程艺龙先后上线“防疫同行程查询”、“核酸检测站点查询”、“安心房”、“安心坐”等创新服务。为满足疫情期间用户的退改需求，同程艺龙还上线了自助退改、直播客服等服务，帮助用户实现快速退改。在技术创新上，同程艺龙在业内率先推出“慧行系统”，深度整合供应链资源，及时有效地响应用户多样化出行需求，并成功自主研发客服智能机器人，有效提升了服务效率和质量，不断提高用户满意度和口碑。

同程艺龙充分发挥资源整合运作能力，持续帮助汽运服务商、旅游景区、机场和酒店等旅行服务商提升自动化和数字化水平。其中，同程艺龙旗下PMS品牌住哲已经为国内数万家酒店提供内部管理系统解决方案服务，住客通则在PMS基础上为集团及单体酒店提供一体化的CRS管理、直销、代销、渠道增长解决方案。

随着国内在线旅游渗透率的不断提升，在线旅游市场特别是下沉市场的旅游需求潜力将得到进一步释放。同程艺龙将在“品牌强化战略”、“下沉市场战略”、“产业链赋能战略”、“酒店高增长”及“目的地战略”等五大战略的指引下，持续从“OTA向ITA”转型升级，为用户创造简单、快捷、智能的出行服务，助力中国旅游业数字化发展。

(责编：王紫、吕骞)