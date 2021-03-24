财政部等四部门调整废弃“四机一脑”处理基金补贴标准
2021年03月24日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，日前，财政部、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部四部门印发《关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》称，为完善废弃电器电子产品处理基金补贴政策，合理引导废弃电器电子产品回收处理，按照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《财政部 环境保护部 国家发展改革委工业和信息化部 海关总署 国家税务总局关于印发<废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法>的通知》(财综〔2012〕34号)有关规定，现对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整，自2021年4月1日起施行。
记者了解到，本次调整涉及的产品为电视机、微型计算机、洗衣机、电冰箱、空气调节器(简称“四机一脑”)，废弃产品处理基金补贴标准具体如下：
废弃电器电子产品处理基金补贴标准。制表：王震
《通知》施行前已处理的废弃电器电子产品，按规定申请废弃电器电子产品处理基金补贴，按原补贴标准执行。
(责编：王震、高雷)
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