许孝如

原标题：行业迎重大机遇 期货公司应走专业化路线

2021年，生猪期货成功上市，谋划多年的广期所也即将落地，期货行业一片欣欣向荣。如何看待期货行业这一轮的发展？期货公司存在哪些困难和挑战？期货公司的经营改善能否持续？近日，广发期货董事长赵桂萍接受证券时报记者专访，重点回答了一系列问题。

“期货公司的经营改善，必须向专业化、机构化出发。资本金限制是目前期货公司发展的‘拦路虎’，期货公司要做大做强，关键要具备资本实力。”赵桂萍说。

客户需求多种多样

服务实体产业接地气

证券时报记者：今年是广发期货成立28周年，您担任广发期货董事长多年，能否讲讲您与广发期货的故事？

赵桂萍：我于1992年进入资本市场，1993年加入广发证券，负责筹建广发证券的第三家营业部，正当我带着团队风风火火拓展业务时，1994年广发证券的创始人陈云贤博士找我谈话，准备把我派到广发期货。

我花了三个月的时间做市场调研，不巧的是，我1995年到广发期货任总经理、1996年任董事长兼总经理，就遇到了国家对期货市场的严厉整顿，要求证券期货分业经营分业管理、期货交易所合并，本来满腔热情准备到一个新领域大干一场，就被迎面浇了一盆冷水。

后来经历了期货市场的清理规范，我一直担任广发期货的董事长至2002年。2007年接受集团的安排，我重回期货公司任董事长至今。其中2014年，我任广发期货专职董事长，全身心投入到期货市场。

在我看来，期货市场的客户需求更为复杂化和个性化，对我们的工作形成挑战，需要我们时刻保持着创新的动力和激情。

这个行业最大的成就感在于很接地气，我们服务实体经济、产业客户和高净值客户。公司现在全力向机构化转型，每次去拜访客户都要做大量细致的工作，尽可能地满足客户综合化需求。去年疫情期间的经历，更验证了期货公司可服务实体经济，满足大量的产业需求。

行业迎来重大机遇

期货公司走专业化路线

证券时报记者：去年，期货市场迎来了一轮快速发展，成交量、成交额、保证金均创历史新高，怎么看待期货市场的这一轮发展？

赵桂萍：期货市场的快速发展，最典型的数字是客户保证金增长到8000多亿。回顾历史，2007年我兼任董事长时，整个期货行业保证金规模很小。

2015年，由于股指期货的火爆，保证金上升到将近4000亿，2016年股指期货受限以后，保证金有所回落，之后一直停留在一个平台期。

2020年，保证金规模又突破了这个平台，对期货市场而言是一个重大的历史机遇，第一是市场资金进来了，第二是客户资金结构发生变化。当年一个重大的转折就是机构风控意识增强了，很多产业客户主动打电话要求开户，他们认为面对国际和国内的大环境，需要利用期货市场做风险防范。

此外，上市公司以前参与期货市场并不多，而2020年，A股上市公司发布了超过200份公告，宣布公司开展或加大期货套期保值业务，所以服务好客户不愁市场不发展。

证券时报记者：期货公司经营改善能否持续？

赵桂萍：期货公司的经营改善，必须向专业化、机构化出发。第一，整合期货公司的资源，期货公司可以凭借自身的专业化，通过资产管理业务、风险管理业务以及投资咨询业务等，满足客户需求，尽可能为客户提供全方位的服务。

第二，在专业化、机构化的追求下，对期货公司的现状，包括人才体系、考核机制都要进行严格的考量，看看是否符合市场竞争的需要。此外，期货公司要重视风控体系建设。

期货公司三类分化

资本金成为拦路虎

证券时报记者：您觉得目前期货公司有哪些困难和挑战？您对期货公司的未来定位有哪些思考？

赵桂萍：以前期货公司通常被认为只是个通道，但现在期货公司相当于商贸的资本中介，需要拼资本实力，比如我们还有境外公司、开展风险管理业务等，资本的改善、净资本的提升愈发重要，特别是头部的期货公司，未来面临的挑战很大一部分在于资本实力的强大与否。

对于期货公司的未来定位，大概率要分化，目前有150家期货公司，需要整合发展为三类期货公司。第一类是综合化期货公司，即拥有综合化业务的能力，包括资产管理业务、境外业务等，这是期货行业的头部期货公司；第二类是朝着综合化目标发展，某一项业务特别出色，但也不放弃其他业务的期货公司；除此之外的，属于第三类期货公司。

设立广期所意义重大

证券时报记者：谋划多年的广期所最近进展加快，成功落户南沙，广发期货也深耕粤港澳大湾区。广期所的落地对期货行业和期货公司的发展，有什么样的重要意义？

赵桂萍：对期货行业的影响主要有三个方面，一是加速品种创新。广州期货交易所作为“创新型期货交易所”，可以有别于国内其他四大交易所，与实物产品和金融期货衍生品形成互补，上市航运指数期货、天气期货等另类品种，从而加速期货品种创新。此外，也可以凭借已有的优势，发展碳排放权衍生品市场。

二是增强服务实体经济能力。作为经济大省的广东，制造业活力较强，这表明工业产业链需求较为旺盛。在广州设立期货交易所，有助于进一步丰富期货市场工具，引导企业树立风险管理意识，提升期货市场为企业风险管理服务的能力，促进广东省制造业转型升级的良性循环。

三是进一步扩大期货市场双向开放。广州期货交易所设立之后，可以围绕“一带一路”倡议，推出新的期货品种与服务，促进人民币国际化，在风险可控的前提下，积极尝试，不断拓展服务的空间、提升服务的能力。

同时，广期所的设立对期货公司也有着重要的影响。广期所的设立对于粤港澳大湾区建设国际金融枢纽，完善广东金融版图，助力人民币国际化等方面具有重要的意义。广期所设立后，新的期货品种推出，将增加机构对期货市场的参与度，进一步提升期货市场服务实体企业风险管理的能力；对于期货公司而言，期货市场品种的增加，将带来新的业务增量，提升盈利能力。

(责编：罗知之、吕骞)