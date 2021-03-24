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北京辖内银行自查发现 3.4亿经营贷流入楼市

孙璐璐
2021年03月24日09:24 | 来源：证券时报网
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原标题：北京辖内银行自查发现 3.4亿经营贷流入楼市

3月23日，证券时报记者从北京银保监局获悉，针对北京地区房价持续上涨和个人经营性贷款资金违规流入房市舆情，北京银保监局迅速行动，会同相关部门及时采取部署全面自查、开展专项核查、出台专门制度等系列强监管措施。

按照监管要求，辖内银行对2020年下半年以来发放的个人经营性贷款等业务合规性开展自查，自查发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元，约占经营贷自查业务总量的0.35%，其中部分涉及银行办理业务不审慎，部分涉及借款人刻意规避审查。目前，相关银行正在全力推进整改工作。北京银保监局要求：一是切实加快整改进度，对未结清业务实施名单制管理；二是严格落实内部问责；三是认真对照《北京银保监局、人民银行营业管理部关于加强个人经营性贷款管理严防信贷资金违规流入房地产市场的通知》，对本行内部制度、机制流程进行修订完善；四是全面加强授信业务管理、内部员工管理以及合作中介机构管理。

在银行自查基础上，北京银保监局会同相关部门选取重点机构进一步开展了专项核查，已发现涉嫌违规流入房地产市场信贷资金约3000万元。目前北京银保监局已经启动对4家银行的行政处罚立案程序和调查取证工作。后续，将根据调查取证结果，对贷款“三查”不到位的银行或未履职尽责的工作人员依法依规进行严肃处罚。同时，北京银保监局还将会同市相关部门研究建立针对不法中介和违规借款人的联合惩戒机制，切实提高公众法律合规意识，坚决维护首都房地产市场秩序。

(责编：罗知之、吕骞)

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