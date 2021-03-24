人民网北京3月24日电 （记者夏晓伦）“使用者很难找到作者拿授权”“协会等组织帮扶力度有限”“就算维权也得不到应有的赔偿”……在去年上海国际独立音乐季的一场分论坛上，三位音乐人共同道出了音乐行业在版权保护方面的一些痛点。

近几年来，短视频、直播等新兴业态的高速发展，对数字音乐内容的创造、传播、消费等带来了很大变化。而行业版权生态的保护与完善，也给包括监管、平台在内的各方带来一定挑战。

中国版权协会副理事长兼秘书长孙悦致辞。人民网记者 夏晓伦摄

3月22日，在“春声——2021快手音乐版权生态大会”上，中国版权协会副理事长兼秘书长孙悦表示，保护商用音乐正版授权，用版权激发作者们的创作热情，是音乐产业发展的客观规律和必然趋势。只有让更多优秀的音乐作品可以在短视频等平台，通过科学合理的分配机制获得更多的报酬，才能保障数字音乐产业的长期可持续发展。

“让普通用户树立使用音乐，哪怕非常短，也必须授权的理念还是非常难的，虽然这几年已经大有改观，但大多数用户还是习惯了‘拿来主义’。”在娱乐法律师李振武看来，当下，无论是音乐使用者还是音乐创作者，版权和法律意识都较淡薄，在此背景下，音乐侵权问题的改善还有很长的一段路要走。

基于此，快手在生态大会上首次明确了直播间场景的音乐版权结算标准。据了解，快手早在去年就已经推出了亿元激励计划，根据歌曲的使用量来向版权方结算。今年，快手在原有短视频版权结算的基础上，新增了直播场景和词曲的结算，进一步完善了自身音乐版权保障。

“这次也希望能够和行业上游版权方一起探索一个更科学、更公平也更透明的市场结算机制。”快手音乐负责人袁帅在大会现场表达了自己的期许。

快手音乐负责人袁帅介绍版权结算规则四大亮点。人民网记者 夏晓伦摄

同时，快手还首次面向独立音乐人开放结算通道。对此，袁帅介绍，这意味着版权保护、版权收益不再是知名唱片公司的专属，无论是独立音乐人还是音乐公司，都能和快手以同一套市场化的标准进行合作。

此外，快手此次的结算标准也并不要求版权方给到快手独家授权。对此，袁帅表示，内容平台要求版权方和音乐人签署独家授权协议，是平台本身受益，并不是创作者受益。快手尊重版权的本质，也希望能够让音乐在更广阔的市场上进行有序的传播。

会上，袁帅还特别介绍了此次版权政策的两个关键词：市场化和可持续。“市场化就是以公正的算法机制，通过歌曲‘使用量’这个核心结算指标，来反应音乐在短视频平台上受欢迎的程度；可持续就是今天发布的政策是长期可迭代且稳定的，既可以适应未来市场环境的变化，又可以在市场环境变化的同时保持稳定性。” 袁帅进行了详细的阐释。

据了解，快手还将在年内面向所有版权方和音乐人推出开放平台，可便捷查询音乐内容的使用数据，及时知晓结算金额，直接确权和结算。同时，版权结算金额不设上限，也不会设置除合法缴税外的任何苛扣条目，真正让内容提供者“创有所得”。

扩大结算场景、不要求独家、数据透明，快手此次明确直播间场景的音乐版权结算标准引发了多方关注。李振武告诉记者：“快手推出的这个政策，应该是第一次从平台自身出发，给音乐创作者一个承诺，让平台与音乐创作者一起建构正常有序的授权体系。”

另有分析人士认为，一个能够覆盖整个行业的计价标准，仍然处于摸索阶段，但多用多得，少用少得的市场规则，将有利于激发上游音乐人和词曲创作者的创作热情。

快手相关负责人最后表示，未来将继续倾听版权方和音乐人的声音，遵守相关法规法规的界定，尊重市场自主选择的规律，推动多方共赢，让音乐内容在短视频时代拥有更加旺盛的生命力。

(责编：王连香、高雷)