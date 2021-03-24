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神州信息携手华为 融合创新力量护航金融安全

2021年03月24日10:35 | 来源：人民网
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新时代背景下，面对日趋复杂的外部环境及日趋激烈的市场竞争，银行如何统筹安全与发展，成为亟待解决的问题。伴随新一轮技术革命浪潮的云涌，银行作为科技高度敏感行业，人工智能、大数据、云计算、5G等新技术成为银行重塑核心竞争力，兼顾安全与发展的关键。神州信息与华为携手推出“银行关键业务联合解决方案”，融合双方创新力量，帮助银行筑牢根基、夯实金融安全，推动数字化转型，助力业务高质量发展。

神州信息与华为联合推出的“银行关键业务联合解决方案”，实现从底层核心硬件到上层关键应用的打通，帮助银行构建完备的信息科技支撑体系，实现科技创新与安全合规的兼顾。在应用层，基于神州信息“分布式+微服务+云原生”核心业务系统，一方面可有效应对移动互联网时代大数据、高并发、交易浪涌等问题，轻松支撑亿级账户交易管理，并融入微服务技术，帮助银行构建多个高内聚低耦合的业务中心，实现能力组合复用，提升银行敏态创新能力。在硬件支撑层，借助华为底层核心硬件，通过搭载鲲鹏处理器的TaiShan服务器，可充分发挥多核架构、高并发的计算优势，通过高效能计算为银行提供持续优化计算性能，打造强大的基础算力平台，并降低运维成本。作为行业首个金融行业一站式IT建设解决方案，通过应用软件与硬件的全面适配调优，联合方案不仅可发挥极大效用，更保障银行在关键信息技术方面实现合规，统筹安全与发展。

神州信息作为一家拥有超30年金融行业信息化、数字化经验的金融科技企业，拥有1132项知识产权，围绕大数据、人工智能、区块链等，已研发全栈管理技术700余项，活跃金融科技产品超过180项，覆盖商业银行超过80%以上的应用系统。华为在5G、芯片、网络、AI、云计算等方面有着核心技术能力，搭载鲲鹏芯片的TaiShan服务器，为金融行业提供核心底层硬件。在金融行业数字化转型的关键时期，双方发挥各自所具有的核心优势，释放“懂行+懂科技”的价值，共同服务金融客户，助力金融行业数字化转型和安全发展。

神州信息董事长郭为表示，科技已成为发展的关键支撑，在建设科技强国、布局新型基础设施、提升金融科技水平和增强金融普惠价值的过程中，企业应该以新思维推动金融创新，满足新时期发展需要，同时坚持总体国家安全观，助力经济社会发展开新局，向第二个百年奋斗目标前行。

(责编：王连香、吕骞)

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