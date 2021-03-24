人民网北京3月24日电 （赵竹青）3月24日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍首届中国国际消费品博览会有关情况并答记者问。商务部副部长王炳南介绍，首届国际消费品博览会（以下简称消博会）将于2021年5月7日至10日在海南省海口市举行，由中国商务部和海南省人民政府共同主办。

王炳南表示，举办首届中国国际消费品博览会具有十分重要的意义。首先，这是海南自由贸易港建设的重要任务。第二，这是更好满足人民生活需要的重要举措。第三，这是构建新发展格局的重要平台。

商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，跨境电商、直播带货等新业态新模式将在首届消博会得到充分展现。国内一些知名电商平台将会作为专业采购商参会，帮助境外品牌更好开拓中国市场；一些国际电商平台将对接国内消费精品，帮助它们加快开拓海外市场；还有许多当前有影响力的主播会在消博会现场设立直播间，开展直播带货，相关直播带货活动信息到时候会在消博会官网公布。

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