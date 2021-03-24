人民网北京3月24日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，为落实中央一号文件关于打好种业翻身仗部署，日前，农业农村部正式印发《关于开展全国农业种质资源普查的通知》（以下简称《通知》）及全国农业种质资源普查总体方案（2021—2023年），决定在全国范围内开展农作物、畜禽、水产种质资源普查。农业农村部负责人介绍，这次普查，是新中国成立以来规模最大、覆盖范围最广、技术要求最高、参与人员最多的一次普查。

计划用三年时间实现三方面全覆盖

当前，种业之争本质是科技之争，焦点是资源之争。谁占有了更多种质资源，谁就掌握了选育品种的优势，谁就具备了种业竞争的主动权。我国是种质资源大国，但还不是种质资源强国，许多种源与国际先进水平还有较大差距，重要原因就是优异种质资源储备不足，精准鉴定挖掘不够。要打好种业翻身仗，实现种源自主可控，必须加强种质资源保护利用，当务之急是要开展资源普查，摸清资源家底，开展抢救性收集保存，为打好种业翻身仗奠定种质基础。

据介绍，本次普查计划用3年时间（2021-2023年）全面完成第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，实现对全国2323个农业县（市、区）的全覆盖；启动并完成第三次全国畜禽遗传资源普查，实现对全国所有行政村的全覆盖；启动并完成第一次全国水产养殖种质资源普查，实现对全国所有养殖场（户）主要养殖种类的全覆盖。通过此次普查，摸清全国种质资源种类、数量、分布、主要性状等家底，明晰演变趋势，发布种质资源状况报告，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽保。

首次开展全国水产种质资源普查

改革开放以来，在“以养为主”的发展方针指引下，我国水产养殖业发展取得巨大成就。2019年的水产养殖总产量超过5000万吨，占我国水产品总产量的比重达78%以上，中国成为世界上唯一养殖总量超过捕捞总量的主要渔业国家。但此前，除育种研究进行的零星种质调查收集外，还没有对水产养殖种质资源进行过全国性普查。

对此，农业农村部负责人介绍，水产种质资源是推动水产养殖业高质量发展的必备物质基础，此次全国水产种质资源普查是首次，主要完成3项重点任务——

第一，开展基本情况普查。对分布在全国的鱼、虾蟹、贝、藻、棘皮、两栖爬行等水产养殖种质资源进行普查，摸清资源种类、群体数量、区域分布、保护利用等情况，实现原种、地方品系、新品种和引进种全覆盖。

第二，开展重点调查与收集保护。依托有关专业机构开展水产养殖种质资源的特征特性测定、遗传多样性评价等重点调查。根据调查结果，采取活体和遗传材料保护相结合的方式，活体资源纳入原良种场、保种区保护，相关遗传材料提交国家种质库保存。

第三，建立资源数据库和发布资源名录。建立全国水产养殖种质资源数据库,纳入全国统一的农业种质资源数据库平台；编写水产养殖种质资源系统普查报告、资源状况报告，发布国家水产养殖种质资源名录。

青藏高原区域和边远山区为畜禽遗传资源普查重点

据了解，新中国成立以来，我国分别于1979-1983年、2006-2009年开展了两次全国畜禽遗传资源调查，基本掌握了除青藏高原区域以外的大部分地区畜禽遗传资源情况。农业农村部负责人指出，与前两次调查相比，第三次普查有以下五个特点——

第一，区域全覆盖。凡是有畜禽和蜂、蚕遗传资源分布的区域实现全覆盖，将以前未覆盖到的青藏高原区域和边远山区作为重点，共计2300余个县（旗、区）。其中，青藏高原区域和边远山区最有可能发现新遗传资源，是这次普查的重点区域。

第二，对象更明确。这次普查包括了列入《国家畜禽遗传资源目录》的猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等17种传统畜禽和梅花鹿、马鹿、水貂、银狐、貉等16种特种畜禽，也包括了适用《畜牧法》管理的蜂和蚕遗传资源。所有的地方品种、培育品种和引进品种都纳入普查对象。

第三，内容更深入。这次普查除了继续注重畜禽遗传资源的分布区域、群体数量、体型外貌、生产性能等传统指标参数外，还有两个亮点，一是在分子水平上收集整理有关遗传信息，推动建立畜禽品种DNA特征库；二是依靠畜禽保种单位和养殖场户全面系统开展生产性能测定，确保数据准确、可靠。

第四，手段更先进。针对本次普查，农业农村部专门研发了全国畜禽遗传资源普查信息系统和数据库，开发了PC终端软件和移动终端APP，普查数据可以即查即报，全部纳入数据库，实现动态监测和监督管理的信息化，将大大提高普查工作效率。

第五，保护更及时。此次普查同步启动抢救性收集保护工作，加大对濒危、珍贵、稀有资源的保护力度，对新发现的遗传资源，国家畜禽遗传资源委员会将按规定及时进行鉴定评估，最终实现应收尽收，应保尽保。

本轮全国农业种质资源普查预期成果体现为“321”

农业农村部负责人介绍，农业农村部组织制订并印发了《全国农业种质资源普查工作总体方案》及农作物、畜禽、水产三个分物种的具体实施方案，重点强调结果导向，为打好种业翻身仗夯实资源基础。预期成果概括起来直接体现为“321”，即发布“三份报告”、保护“两类资源”、建立“一个大数据平台”：

发布“三份报告”指的是将发布国家农作物、畜禽、水产资源状况报告，包括我国农作物、畜禽、水产种质资源家底，以及近几十年的消长变化，这是今后制定保护利用政策的根本依据。

保护“两类资源”指的是将抢救性收集一批珍贵、稀有、濒危资源，发现鉴定评估一批特色优质高效的新资源，届时我国资源保存总量将位居世界前列，这是今后实现现代农业高质量发展的宝贵财富。

建立“一个大数据平台”指将健全国家农业种质资源数据库，构建全国统一的农业种质资源大数据平台，这是今后实现农业种质资源高效管理和利用的重要支撑。

据了解，近期，农业农村部还将组织开展普查技术培训、印发相关技术手册，确保普查工作顺利开展。

(责编：李源、高雷)