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央行继续开展100亿元逆回购操作

2021年03月24日13:27 | 来源：新华网
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新华社北京3月24日电（记者姚均芳、吴雨）中国人民银行24日开展100亿元的7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期，央行继续实现零投放零回笼。

央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为2.2%，与前次持平。

3月份以来，央行逆回购操作量保持稳定，每个交易日均开展100亿元的7天期逆回购操作，最近13个交易日实现与逆回购到期量等量对冲。

24日发布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）显示，各期限利率全线走低。其中，隔夜、7天期、14天期利率分别为1.822%、1.992%、2.429%，较上一个交易日分别下跌15.4个、17.6个、2.3个基点；一年期利率为3.090%，较上一个交易日下跌0.4个基点。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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