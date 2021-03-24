在线教育专委会倡议规范发展 会员企业洋葱学院加大创新
2021年03月24日14:29 | 来源：人民网
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日前，“中国网络社会组织联合会在线教育专业委员会”在京正式成立。会上，委员会联合成员单位向全国在线教育行业发出《促进在线教育行业健康发展倡议书》。
倡议书指出，行业企业共同完善在线教育行业认证和标准，加大规范力度，强化行业自律和监管。坚持立德树人、诚信经营、质量第一、规范办学等。
会员单位洋葱学院CEO杨临风表示，公司将在委员会的指导下加大教育创新，加强自律，充分发挥现代信息技术在教育教学中的积极作用，与全行业一同建设高效、健康、有价值的在线教育。
“洋葱学院将继续坚持以学习者为本，为教学者赋能，与行业共同坚持教育质量第一，强化社会责任，助推在线教育健康发展。 ”杨临风说。
(责编：申佳平、吕骞)
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