人民网北京3月24日电 （赵竹青）据科技部官方微信消息，3月20-22日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2021年会在北京举行，科技部部长王志刚应邀出席开幕式及科技圆桌会，与国内外嘉宾共同探讨“构建开放共享的科技创新体系”这一主题。在主旨发言中，他表示，中国保护创新、激励创新的制度环境将会越来越好，必将成为全球企业创新、创业的理想之地。

王志刚强调，中国的科技开放的大门只会越开越大，中国科技开放的环境只会越来越好。当前，中国进入新的发展阶段，深化改革开放的意愿会更加强烈，举措会更加务实，中国愿意与国际上更多的新老朋友一起编织更加紧密的科技创新朋友圈，在更高起点、更广领域、给深层次加强与世界各国科技界、产业界、企业界的科技交流合作，共同研究解决气候变化、能源资源、生命健康等全球性问题。

王志刚表示，真诚欢迎外资企业积极融入新时代中国改革发展浪潮中，参与中国科技计划，与中国科研机构、高校、企业加强研发合作。中国保护创新、激励创新的制度环境将会越来越好，知识产权保护制度将更加完善、严格，全社会的创新生态环境将更加开放包容，中国必将成为全球企业创新、创业的理想之地。中国政府将为中外企业提供平等的合作竞争的政策环境，将像服务本土企业一样为跨国公司提供服务。

约70名中外方代表出席科技圆桌会。采埃孚集团管理董事会主席施艾德、江森自控全球董事长乔治·奥利弗、瓦克化学总裁施拓知、3M公司董事长迈克尔·罗曼、瑞安集团董事长罗康瑞、UL总裁简思明发言并提问。出席科技圆桌会的外方企业代表表示，中国取得了举世瞩目的科技创新成就；作为跨国公司，希望与中国的合作伙伴一起建立共享的、开放的创新生态系统，来实现双赢的结果。

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