人民网北京3月24日电 （赵竹青）24日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍首届中国国际消费品博览会（简称消博会）有关情况并答记者问。商务部市场运行和消费促进司司长朱小良在会上透露，目前，我国消费品进口占整体货物进口比重比五年前提高了4个百分点。

朱小良介绍说，在全球新冠肺炎疫情蔓延的形势下，去年我国消费品进口仍然实现了快速增长，今年前两个月继续以高于整体进口的速度增长，以人民币计，增幅达到16%以上。这充分彰显了中国内需市场的广阔发展空间和巨大发展潜力。目前，消费品进口占整个货物进口比重比五年前提高了4个百分点。

朱小良表示，近年来，商务部按照党中央、国务院决策部署，会同相关部门，积极主动扩大进口，增加国内市场供给，更好满足人民群众消费升级需要。

第一，主动下调进口关税。近几年，我国多次主动下调进口关税税率，特别是降低百姓生活有需求、国内供给有短板的消费品关税税率。我国关税总水平已经由2017年的9.8%降到了7.5%以下，一方面促进了消费品的进口，另一方面也让消费者得到了实惠。此外，还在海南实施离岛免税购物政策，这个政策2011年开始试点，这几年加大了调整优化力度，去年7月1日实施了新政，对购物额度等作出了调整。

第二，拓宽消费品进口渠道。2018年开始实施跨境电商零售进口试点，并在实践中扩大试点范围，举办中国国际进口博览会，设立进口贸易促进创新示范区，推进供应链创新与应用，拓宽进口渠道，扩大优质商品进口。

第三，提高贸易便利化水平。积极推进实施世贸组织《贸易便利化协定》，主动履行相应义务，深化“放管服”改革，加快推进国际贸易“单一窗口”建设，持续优化营商环境。

朱小良表示，消博会立足打造高水平的消费和贸易促进平台，众多知名跨国企业参与，大批国内采购商、专业观众到会，借助自贸港综合政策红利和海南独特优势，将充分发挥我国超大规模市场的引力作用，吸引全球优质消费资源要素，进而带动消费品进口规模进一步扩大。

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