人民网北京3月24日电 （记者余璐）记者从国家粮食和物资储备局获悉，按照2021年中央一号文件关于完善粮食安全省长责任制的部署要求，近日，“实行党政同责强化落实粮食安全责任制”专家咨询论证会在京召开。会议就研究起草的相关文件代拟稿发表了咨询意见建议。

会上，专家一致认为，粮食安全是国之大者，必须全面认真落实党中央、国务院决策部署，切实扛稳国家粮食安全政治责任。这次出台文件恰逢其时、十分必要，是立足“两个大局”、直面风险挑战，牢牢把住粮食安全主动权的重要举措。

国家发展改革委党组成员、国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋指出，粮食安全实行党政同责是完善制度政策、提升治理能力、筑牢粮食安全根基的长远之策，是强化政治引领、凝聚强大合力、端牢中国饭碗的现实需要。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，必须坚定走好中国特色的粮食安全之路。

“各位专家对修改完善重要文件给予了精心指导、大力支持，提出了许多真知灼见和建设性建议，下一步将结合专家所提意见抓紧修改完善。” 张务锋说。

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