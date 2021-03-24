人民网记者 杜燕飞

近年来，随着5G、人工智能、物联网等新技术的普及，中国建筑集团有限公司（以下简称“中国建筑”）以实施国企改革三年行动为契机，积极开展信息化建设、两化融合、数字化和智能化转型，为企业高质量发展提供强大驱动力。

项目装上“智慧脑”

戴上AI眼镜，立马拥有360度全景视野，足不出户就可全面查看作业面施工进展情况……在北京小米智慧产业园区，项目搭建智慧工地5G专属网络，通过搭载50倍光学可变焦摄像头，实现多路超高清视频毫秒级回传。配合自主研发的智慧工地AI平台，实现多层级协同监管。

传统塔吊操作，至少需要两名工人，一人在操作室驾驶，一人在地面通过对讲机联系、指挥。而在武汉长江文创产业园，项目为塔吊长臂、吊钩装上了“智慧大脑”，塔吊司机只需在地面操作间轻松操控，就能使一批批钢筋、构件精准起落。

如今，智能化信息系统已经贯穿中国建筑各项目施工的角角落落。在深圳前海信息枢纽大厦，项目运用基坑自动化监测平台和基坑自动监测机器人，对大量位移点位进行24小时同步监测，数据实时传送至智慧平台，为项目建设提供“双重保险”。

北京安贞东方医院项目引入快速体检智慧系统，通过机器视觉+生物识别+人工智能+中西医大数据，仅需15 秒，快速完成70余项健康指标检测，形成个人身体检测档案，保障进场工友安全。

广州足球场项目则将北斗导航系统与工程监测结合，监测范围10平方公里，水平监测精度1毫米、垂直监测精度2毫米，实现了大跨度钢结构三维变形高精度远程自检，保障工程质量。

同时，中国建筑还研发轻量化平台物资验收系统、自动称重计量系统，形成编制计划、下发订单、配货运送、验收入库、自动生成对账单全过程闭环，全过程线上协同，无纸化操作，打通项目物资管理最后一公里。

目前，中国建筑在1000多个示范项目开展“智慧工地”建设，实现了施工管理的数字化、智能化、精益化。

工厂配备“智慧芯”

随着装配式建筑受到行业青睐，中国建筑将信息化技术和工厂化生产融为一体，把数字化发展理念嵌入国内数十个智能化装配式生产基地，以标准化生产确保构件品质、提升制造效率，以定制化设计满足个性需求、拓宽行业边界。

走进中国建筑旗下中建科工广东钢结构生产制造基地，偌大的生产线上任务繁重，工人却寥寥。

据介绍，该条建筑钢结构智能制造生产线整合了智能下料、部件加工、自动铣磨、卧式组焊矫、锯钻锁、机器人装焊及抛丸喷涂等7大功能模块，实现了工序中80%智能装备的联动应用，提升了智能制造的效率和质量水平。

“无人”切割下料、全熔透免清根机器人焊接。在这里，每台机器都有独有的“智慧芯”，让工序衔接更加高效、智能、互通，推进了建筑钢结构制造自动化进程。

根据装配式建筑的建造特点，中国建筑还研发了具有自主知识产权的“装配式建筑智能建造平台”，融合设计、采购、生产、施工、运维的全过程。机器人系统生成订单、数控加工设备、构件3D打印、数字质量检测、自动化立体仓库、AGV配送路径规划、配送与物流跟踪、构件全生命周期二维码追溯，将工厂的业务流程及生产数据信息化，实现全方位、交互式信息管理。

同时，运用物联网技术，中国建筑积极改造和优化生产设备，推进先进的生产控制系统，提升工厂数字化处理能力，推动建筑产业由“建造”向“智造”升级。

产业织密“智慧网”

2月1日，中建新疆建工云南区域项目钢筋联采开始开标。开标、评标、二轮报价、定标……40分钟后，价值6亿元的盘圆、盘螺、螺纹钢采购完成，全员视频监督，全程线上操作，系统自动评标。

“网上投标、开标，我们跑腿的次数大大减少，路越来越更宽了。”此次中标的一家企业负责人说。

“互联网+”物资采购新模式，是中国建筑应用信息化手段，促进产业链共赢的一个缩影。“十三五”以来，中国建筑采用BIM、云计算、移动互联网、大数据等新技术，构筑产业共赢新平台，大力拓展电子商务、供应链金融、智能劳务管理等新业务，在“建筑产业互联网”方面抢先布局，为行业转型升级提供有力支撑。

据中国建筑相关负责人介绍，集采平台上线至今，汇集62万余家中小企业，累计招投标65.7万次，交易总额4.2万亿元，单单有审批，笔笔有痕迹，次次可追溯，有力促进全行业供应链管理水平整体提升，为建筑业数字化转型探索了发展新路。

为保证工人工资按月足额及时发放，中国建筑开发了全国性建筑工人实名制管理平台，开展建筑工人工资代发业务。截至目前，平台已上线28.4万个项目，在册建筑工人数2905万余人，推动行业实现劳务工人职业化、劳务管理现代化、总包管理标准化、资源服务社会化、政府监管数字化，提升全行业劳务管理水平。

据介绍，“十四五”时期，中国建筑将打造技术、大数据和云计算三大平台，建设数字指挥决策、产业链数字化、海外信息化提升、企业管理协同、产业互联网奠基与信息化基础设施云化六大项目群，赋能企业高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)