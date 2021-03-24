人民网北京3月24日电 （记者王震）据财政部网站24日消息，为规范手机银行销售储蓄国债（电子式）试点工作，根据国家有关法律法规和相关制度规定，财政部、人民银行制定了《手机银行销售储蓄国债（电子式）试点办法》（以下简称《办法》）。

根据《办法》，开展个人手机银行业务5年以上，且报名前一年1月1日至报名日在办理储蓄国债（电子式）业务中未发生影响国债信誉的违规事件、个人手机银行业务没有重大安全事故记录的储蓄国债承销团成员，可向财政部、人民银行申请报名参加试点工作。

《办法》规定，参与试点的储蓄国债承销团成员通过手机银行渠道可办理储蓄国债（电子式）销售、个人债券二级托管账户开立、托管余额信息查询业务，不可办理提前兑取、质押贷款、非交易过户、资金清算账户变更等业务。

《办法》还规定，投资者用于办理储蓄国债（电子式）手机银行相关业务使用的人民币结算账户的手机银行功能，须通过柜面渠道开通。

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