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三翼鸟亮相2021中国家电及消费电子博览会

2021年03月24日16:12 | 来源：人民网
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3月25日，在2021中国家电及消费电子博览会（AWE）上，海尔智家三翼鸟惊艳亮相，全方位展现未来智慧家的物联网生态模式，以场景深度赋能美好生活。

解决方案场景化

走进三翼鸟展区，迎接你的不是一件件陈列的产品，而是一个个真实的生活场景，在这样一个样板间里，你能探索到的是美好生活的答案以及美好生活的温度。三翼鸟将以家为中心的场景、生态能力以及带给用户的真实体验演绎得淋漓尽致。走进客厅，回家场景就如约启动，客厅灯光自动调亮、健康空调自动开启，大屏电视成为娱乐学习和智能家居的控制平台；厨房场景讲述的人间烟火也变成了万物互联，只需一键就可以品尝到正宗的北京烤鸭；通过场景展示，用户可以在展馆中深度体验，使得场景更加深入人心，数字化生活更加可观可感。前来参观的用户不断发出“原来还可以这样？”的赞叹声，让我们更加相信场景带来的是用户生活的优质解决方案。

场景生态智能化

纵观今年AWE，科技、数字、智慧成为各大品牌的发力点，不难看出数字化的前景和地位，然而三翼鸟率先实现了以家庭为中心的物联。电视与冰箱可以实现传屏，实现了家庭场景的融会贯通；智慧卧室场景中的空枕联动，能够实现睡眠数据可视化，从而调节睡眠环境的温度，一定程度上提高睡眠质量。家庭应用场景的智能化既使得三翼鸟的智慧场景充满吸引力，又让它充满了生命力，与用户形成更加紧密的信任关系，从而进一步促进消费升级。

当然，三翼鸟在智能场景的实践方面远不止于此，海尔智家总裁李华刚这样说：“三翼鸟场景品牌，我们去年完成了从“0”到“1”，而且效率很高。所以今年对于三翼鸟来讲，要变成从“1”到“N”，这个“N”有更多会买三翼鸟的店出现，有更多的用户能够认同这个目标。我们的方式能对原有的行业产生影响，而且是正面的影响。”从卖单品到卖场景，关注用户的痛点问题，三翼鸟在此次AWE展会中交出了令人振奋的成绩单，在这些场景中，我们看到的是美好生活的无限可能，也是家庭场景的衍生能力和创造力，三翼鸟创造的多元场景，给予未来生活更多的想象空间和信心。

智能应用便捷化

三翼鸟既重视场景本身的赋能，也重视用户对于场景价值的体验。因此，开馆当日三翼鸟也为用户献上一份体验云众播的厚礼，以“智我们的未来”为主题，邀请知名主持人探展，凸显智慧应用场景的亲和力和便捷化。在体验云众播中，可以听到：“小U小U，我要睡觉了。”随即灯光关闭，窗帘缓缓拉上，白噪音轻柔地萦绕在耳畔，仅需一句话，就可以操控整个场景。

提到科技感，我们脑中不自觉会浮现冰冷的金属色，坚硬的金属面板打造的棱角分明，甚至是复杂的操控系统，然而在三翼鸟的场景中，舒适与科技是一体的，未来用户需要的仍然是一个家，而且是更加智慧和便捷的家，场景发挥服务能力和应用能力，三翼鸟做到了将未来的智慧场景赋能给每一个人。

(责编：申佳平、吕骞)

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