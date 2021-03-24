人民网北京3月24日电 （记者罗知之）人民银行官网3月24日消息，人民银行公布的2020年支付体系运行总体情况显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。

银行账户方面，银行账户数量保持增长。截至2020年末，全国共开立银行账户125.36亿户，同比增长10.43%，增速较上年末下降1.64个百分点。

个人银行账户数量稳步增长。截至2020年末，全国共开立个人银行账户124.61亿户，同比增长10.43%，增速较上年度末下降1.64个百分点。人均拥有银行账户数达8.9户。

非现金支付业务方面，银行卡发卡量稳步增长。截至2020年末，全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%。其中，借记卡在用发卡数量81.77亿张，同比增长6.57%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%。借记卡在用发卡数量占银行卡在用发卡数量的91.31%，较上年末有所上升。全国人均持有银行卡6.4张，同比增长6.01%。其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张，同比增长3.91%。

银行卡交易量小幅增长。2020年，全国共发生银行卡交易3454.26亿笔，金额888万亿元，同比分别增长7.28%和0.18%，日均9.44亿笔，金额2.43万亿元。

移动支付业务量保持增长态势。2020年，银行共处理电子支付业务2352.25亿笔，金额2711.81万亿元。其中，网上支付业务879.31亿笔，金额2174.54万亿元，同比分别增长12.46%和1.86%；移动支付业务1232.2亿笔，金额432.16万亿元，同比分别增长21.48%和24.5%；电话支付业务2.34亿笔，金额12.73万亿元，同比分别增长33.06%和31.69%。

此外，2020年非银行支付机构处理网络支付业务8272.97亿笔，金额294.56万亿元，同比分别增长14.9%和17.88%。

支付系统方面，2020年支付系统共处理支付业务7320.63亿笔，金额8195.29万亿元，同比分别增长28.77%和18.73%。

值得注意的是，网联清算平台运行平稳。截至2020年末，共有560家商业银行和133家支付机构接入网联平台。2020年，网联清算平台处理业务5431.68亿笔，金额348.86万亿元，同比分别增长36.63%和34.26%。日均处理业务14.84亿笔，金额9531.79亿元。

人民银行还同步发布了2020年第四季度支付体系运行总体情况，数据显示，银行账户数量小幅增长，非现金支付业务量保持增长，支付系统业务量稳步增长，全国支付体系运行总体平稳。

(责编：罗知之、高雷)