贠靖、庞玲玲

宜川县地处黄河壶口瀑布之滨，革命圣地延安的东南部，总人口12.3万，主导产业以旅游、果业为主。长期以来，受制于交通不便、工业基础薄弱等因素，这里一度深陷发展困境，无论是GDP总量还是人均GDP，始终在延安市范围内排名靠后。

巍巍宝塔山，滚滚黄河水，近年来，宜川县大力发展旅游产业，以壶口瀑布为龙头的旅游业呈现强势的发展势头，全县经济保持稳步增长。以5G为代表的信息通信技术的不断发展，在乡村振兴等方面发挥了重要作用，宜川县也逐步驶入高质量发展的“快车道”。

“智慧旅游” 推动产业高质量发展

黄河壶口瀑布因气势雄浑享誉中外，其奔腾汹涌的气势更是中华民族精神的象征，站在河边，游人莫不唱起“风在吼，马在叫，黄河在咆哮”这威武雄壮的歌曲，如今，黄河壶口瀑布已成为人们感受黄河文化，体验黄河精神的最佳旅游目的地。

得天独厚的旅游资源是宜川县最宝贵的财富，旅游业已成为县域经济发展的支柱产业，据统计，旅游综合收入占GDP比重已达到50%以上。“去年，我们把宜川县的首个5G基站，建在了壶口瀑布景区，就是积极响应地方经济发展的需求。”陕西联通宜川分公司总经理张江波介绍说。

近年来，宜川县扎实推进壶口瀑布5A级景区创建，与陕旅集团联袂打造和提升壶口景区文化旅游服务品质，加速推动壶口景区的全域化、全景式、全天候转型发展。在此过程中，陕西联通依托运营商在云计算、网络、大数据等方面的优势资源，助力景区开启“互联网+旅游”新时代。

“近两年来，陕西联通给予我们大力支持，景区及周边手机信号覆盖差的问题，从根本上得到了解决。同时，对传统的景区监控、智能调度系统进行了升级，通过全域720°实时监控全覆盖，在疫情防控、客流监管、网络监测等方面，形成了统一的监控调度平台。”陕旅集团壶口文旅公司总经理助理高杰说。

如今，壶口瀑布景区开通了网络视频“慢直播”，网友们足不出户，就能感受‘千里黄河一壶收’的气势磅礴。智能化语音讲解、无线WiFi网络覆盖等更多先进的硬件设备，都将不断增强景区活力。“游客还可以通过互联网，提前了解景区各景点人流、停车、食宿等情况，合理确定出行路线，实现自助旅游。”高杰说。

陕西联通宜川分公司总经理张江波介绍说，下一步，针对壶口景区假期客流高峰交通拥堵等“痛点”问题，陕西联通还将与景区进一步合作，实时监控景区游客、车流量情况，建设停车场管理、游客导流系统，并为电子售票、检票等提供支撑，助力指挥景区建设。

“智慧医疗”为百姓创造高品质生活

“我们昨晚收了一个病人，您再帮忙给我们拿个意见吧。”在陕西延安宜川县壶口镇卫生院的病房内，卫生院医务工作者正在与宜川县人民医院的医生进行远程会诊。该患者已持续腹痛两天，病情较为复杂，因此，卫生院通过远程医疗会诊平台与专家共同探讨，以便进一步确定患者病情。

这只是宜川县远程医疗会诊的一个缩影，自2020年以来，陕西联通与宜川县有效整合医疗资源，积极搭建远程医疗平台，先后在5个乡镇卫生院和4个县级医疗机构搭建起“远程会诊”平台，让边远地区的群众“足不出户”，就可以享受到优质的医疗服务，有效解决基层患者看病难的问题。

“实施医共体以来，我们的远程会诊已覆盖全县大部分乡镇，进一步提高了基层的诊疗水平和服务能力，预计在2021年实现全覆盖，遇到疑难病症，我们还可以通过远程会诊系统，在延安大学附属医院、空军军医大学唐都医院等寻求帮助。”宜川县人民医院副院长张鑫告诉记者。

陕西联通宜川分公司政企客户部组长张鹏介绍说，除去完成县、乡两级远程视频会诊外，通过远程诊疗系统，还可以实时上传远程影像和远程心电图，在不远的将来，5G技术将更广泛的应用在“5G+医疗”当中，让边远地区的群众充分享受到“智慧医疗”带来的优质、便捷、高效的医疗服务。

“智慧政务” 助力政府实现高效能治理

近年来，宜川县全力推进政务服务“一网通办”，宜川县与陕西联通共同建设的电子政务平台的应用，将各镇、街道、各部门纳入一张网，实现了网上办公，在推动政府职能转变，提升政务服务水平的同时，最大程度利企便民。

“宜川县电子政务平台建成后，已覆盖全县4个镇、2个乡、1个街道办和100多个政府职能部门，在提高了政务工作的时效性同时，极大的方便了群众办事，实现了一次办、网上办。”宜川县人民政府政务服务中心主任党满年介绍说。

目前，宜川县已建成由县政务公开和行政审批管理办统筹、部门协同、贯通乡村的多级联动“互联网+政务服务”体系，做到政务服务事项“应上必上、全程在线”，实现办事一号申请、一窗受理、一网通办，大幅提升政务服务标准化、网络化、智慧化水平。

宝塔山见证了那激荡人心的革命岁月，也见证着延安在历史性地告别绝对贫困后，奋力向高质量发展迈进的新图景。5G建设助发展，革命老区焕新颜，不久前，陕西联通与延安市人民政府签订了“5G+产业互联网”战略合作协议，陕西联通将推动5G与云计算、大数据、物联网、智慧城市、安全等领域的融合创新，助力“网络强市、数字延安、智慧圣地”建设。

(责编：初梓瑞、孙红丽)