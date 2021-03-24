人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

陕西联通助力革命老区数字化赋能的“宜川样本”

贠靖、庞玲玲
2021年03月24日17:05 | 来源：人民网
小字号

宜川县地处黄河壶口瀑布之滨，革命圣地延安的东南部，总人口12.3万，主导产业以旅游、果业为主。长期以来，受制于交通不便、工业基础薄弱等因素，这里一度深陷发展困境，无论是GDP总量还是人均GDP，始终在延安市范围内排名靠后。

巍巍宝塔山，滚滚黄河水，近年来，宜川县大力发展旅游产业，以壶口瀑布为龙头的旅游业呈现强势的发展势头，全县经济保持稳步增长。以5G为代表的信息通信技术的不断发展，在乡村振兴等方面发挥了重要作用，宜川县也逐步驶入高质量发展的“快车道”。

“智慧旅游” 推动产业高质量发展

黄河壶口瀑布因气势雄浑享誉中外，其奔腾汹涌的气势更是中华民族精神的象征，站在河边，游人莫不唱起“风在吼，马在叫，黄河在咆哮”这威武雄壮的歌曲，如今，黄河壶口瀑布已成为人们感受黄河文化，体验黄河精神的最佳旅游目的地。

得天独厚的旅游资源是宜川县最宝贵的财富，旅游业已成为县域经济发展的支柱产业，据统计，旅游综合收入占GDP比重已达到50%以上。“去年，我们把宜川县的首个5G基站，建在了壶口瀑布景区，就是积极响应地方经济发展的需求。”陕西联通宜川分公司总经理张江波介绍说。

近年来，宜川县扎实推进壶口瀑布5A级景区创建，与陕旅集团联袂打造和提升壶口景区文化旅游服务品质，加速推动壶口景区的全域化、全景式、全天候转型发展。在此过程中，陕西联通依托运营商在云计算、网络、大数据等方面的优势资源，助力景区开启“互联网+旅游”新时代。

“近两年来，陕西联通给予我们大力支持，景区及周边手机信号覆盖差的问题，从根本上得到了解决。同时，对传统的景区监控、智能调度系统进行了升级，通过全域720°实时监控全覆盖，在疫情防控、客流监管、网络监测等方面，形成了统一的监控调度平台。”陕旅集团壶口文旅公司总经理助理高杰说。

如今，壶口瀑布景区开通了网络视频“慢直播”，网友们足不出户，就能感受‘千里黄河一壶收’的气势磅礴。智能化语音讲解、无线WiFi网络覆盖等更多先进的硬件设备，都将不断增强景区活力。“游客还可以通过互联网，提前了解景区各景点人流、停车、食宿等情况，合理确定出行路线，实现自助旅游。”高杰说。

陕西联通宜川分公司总经理张江波介绍说，下一步，针对壶口景区假期客流高峰交通拥堵等“痛点”问题，陕西联通还将与景区进一步合作，实时监控景区游客、车流量情况，建设停车场管理、游客导流系统，并为电子售票、检票等提供支撑，助力指挥景区建设。

“智慧医疗”为百姓创造高品质生活

“我们昨晚收了一个病人，您再帮忙给我们拿个意见吧。”在陕西延安宜川县壶口镇卫生院的病房内，卫生院医务工作者正在与宜川县人民医院的医生进行远程会诊。该患者已持续腹痛两天，病情较为复杂，因此，卫生院通过远程医疗会诊平台与专家共同探讨，以便进一步确定患者病情。

这只是宜川县远程医疗会诊的一个缩影，自2020年以来，陕西联通与宜川县有效整合医疗资源，积极搭建远程医疗平台，先后在5个乡镇卫生院和4个县级医疗机构搭建起“远程会诊”平台，让边远地区的群众“足不出户”，就可以享受到优质的医疗服务，有效解决基层患者看病难的问题。

“实施医共体以来，我们的远程会诊已覆盖全县大部分乡镇，进一步提高了基层的诊疗水平和服务能力，预计在2021年实现全覆盖，遇到疑难病症，我们还可以通过远程会诊系统，在延安大学附属医院、空军军医大学唐都医院等寻求帮助。”宜川县人民医院副院长张鑫告诉记者。

陕西联通宜川分公司政企客户部组长张鹏介绍说，除去完成县、乡两级远程视频会诊外，通过远程诊疗系统，还可以实时上传远程影像和远程心电图，在不远的将来，5G技术将更广泛的应用在“5G+医疗”当中，让边远地区的群众充分享受到“智慧医疗”带来的优质、便捷、高效的医疗服务。

“智慧政务” 助力政府实现高效能治理

近年来，宜川县全力推进政务服务“一网通办”，宜川县与陕西联通共同建设的电子政务平台的应用，将各镇、街道、各部门纳入一张网，实现了网上办公，在推动政府职能转变，提升政务服务水平的同时，最大程度利企便民。

“宜川县电子政务平台建成后，已覆盖全县4个镇、2个乡、1个街道办和100多个政府职能部门，在提高了政务工作的时效性同时，极大的方便了群众办事，实现了一次办、网上办。”宜川县人民政府政务服务中心主任党满年介绍说。

目前，宜川县已建成由县政务公开和行政审批管理办统筹、部门协同、贯通乡村的多级联动“互联网+政务服务”体系，做到政务服务事项“应上必上、全程在线”，实现办事一号申请、一窗受理、一网通办，大幅提升政务服务标准化、网络化、智慧化水平。

宝塔山见证了那激荡人心的革命岁月，也见证着延安在历史性地告别绝对贫困后，奋力向高质量发展迈进的新图景。5G建设助发展，革命老区焕新颜，不久前，陕西联通与延安市人民政府签订了“5G+产业互联网”战略合作协议，陕西联通将推动5G与云计算、大数据、物联网、智慧城市、安全等领域的融合创新，助力“网络强市、数字延安、智慧圣地”建设。

 

(责编：初梓瑞、孙红丽)

分享让更多人看到

推荐阅读
“实行党政同责强化落实粮食安全责任制”专家咨询论证会在京召开
　　人民网北京3月24日电 （记者余璐）记者从国家粮食和物资储备局获悉，按照2021年中央一号文件关于完善粮食安全省长责任制的部署要求，近日，“实行党政同责强化落实粮食安全责任制”专家咨询论证会在京召开。会议就研究起草的相关文件代拟稿发表了咨询意见建议。…
水利部：“十四五”时期重点抓好六方面节水工作
　　人民网北京3月24日电 （王仁宏）据水利部官网消息，3月19日，水利部召开2021年水利系统节约用水工作视频会议，总结交流2020年和“十三五”节水工作，分析当前和今后一段时期节水形势，谋划“十四五”节水主要任务，安排2021年节水重点工作。 水利部副部长魏山忠强调，“十四五”时期，节水工作要坚定不移贯彻新发展理念，全面落实“节水优先”方针，大力实施国家节水行动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部