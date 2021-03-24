3月24日，腾讯发布2020年第四季度财报和全年业绩报告。财报中首次披露外界关切的未成年游戏消费数据，去年第四季度，腾讯国内游戏流水中16岁以下未成年人占比为3.2%，并表示公司将持续升级健康系统，为青少年提供健康的游戏环境。

2019年11月，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，所有网络游戏用户均需使用有效身份证信息进行游戏注册，对于实名的未成年人，平时每天游戏时间不能超过1.5个小时。

对此，腾讯于2019年底落实实名信息注册准入制，并与公安数据平台验证，杜撰虚假身份证号将无法通过注册。根据实名，腾讯游戏对未成年人进行严格的“限玩、限充、宵禁”管理，目前该规则已在腾讯游戏旗下超过210款产品中生效。近一个月数据显示，每天有1784万未成年帐号因登录时长超标被系统强制“踢”下线。

2020年，腾讯在全球游戏行业率先升级“人脸识别策略”，对疑似未成年人的用户进行甄别，防止未成年人冒用成人帐号绕过游戏防沉迷限制。该策略可在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证，与公安权威平台数据比对，拒绝或未通过验证的用户，将被纳入未成年人防沉迷监管。

最新数据显示，平均每天有724万个帐号在登录环节，6万个帐号在支付环节触发了人脸识别验证，其中因拒绝或未通过验证，登录环节有约90.5%的帐号被纳入防沉迷监管，支付环节80.0%被拦截了充值行为。

技术监管外，腾讯还主动联合社会各界力量，共同守护未成年人网络环境，包括上线成长守护“家长模式”，每日曝光量超5000万；推出41门免费家长课程，引发256万用户参与讨论；成长守护平台与邓亚萍女士共同发起“家庭沟通计划”等。

在一系列“组合拳”措施之下，去年第四季度，国内16岁以下用户占腾讯游戏流水的3.2%，可以看到未成年防沉迷系统的效果。

今年两会，全国政协常委、民进中央副主席朱永新提出，对比全球来看，中国的相关企业从产品、相应的管理功能设置、游戏时长再到游戏消费限制等方面，相对来说已经做得细致、严格。不少游戏企业也响应国家要求，各自建立起诸多未成年人保护平台等。但是因为缺乏全国统一的落地标准，加上行业数据不能互通、一些家长的责任意识薄弱等因素，当前的保护机制和规则仍然存在优化空间。

在他看来，当下应在现行行业规范的基础上，结合头部企业实践经验，由政府牵头制定国家标准，建立统一的防沉迷平台，整体接入公安实名系统验证，推动所有企业以统一的力度和方式予以落实执行。凡有企业或相关机构违反了这一标准，就要受到相应的惩罚。同时防护前置，学校、家庭的脚步也应该跟上。

(责编：申佳平、高雷)