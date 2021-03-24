许维娜

“近日，新世界中国总部落户广州，进一步彰显了集团深耕内地的信心与决心。”日前，新世界发展有限公司执行副主席兼行政总裁、新世界中国地产有限公司行政主席郑志刚接受人民网财经专访时表示，下一步，将深耕开拓内地市场，持续加大对粤港澳大湾区及重点一、二线城市的投入，进一步构建新世界生态圈。

“今年以来，公司将继续以粤港澳大湾区为发展重点，不断拓展多元化业务版图。”据郑志刚介绍，自1972年在香港上市以来，新世界发展集团核心业务由最初的房地产逐步迈向多元化发展，涵盖医疗、教育、养老、科技，商业地产等业态。

在郑志刚看来，创新是成长型企业的可持续发展之道。他进一步表示，随着集团内地物业旗舰总部落户广州，新世界中国将不断扩展并丰富“城市运营者”的角色，加快打造更符合时代要求的创新生态圈。

新世界发展有限公司执行副主席兼行政总裁、新世界中国地产有限公司行政主席郑志刚。

“新世界生态圈”将全面落地大湾区

“新世界的生态圈是未来的一个展望和愿景。”郑志刚此前曾多次公开强调。这是他对新世界集团发展战略的前瞻思考，也是新世界集团一个新的试验场。

“希望在大湾区可以落地整个生态圈。” 郑志刚对生态圈的概念作了具体阐述，即通过融汇多种业态的闭环生态，提供全方位的服务。“这个闭环的生态圈也为所到之处的人们带来了多元、美好的生活方式，让大家获得精神层面上的满足。”

郑志刚描绘了一个场景：当一位业主购买了新世界的房子，或者在Ｋ11购物艺术中心，就等同于进入了新世界的生态圈，可以享受教育、医疗、金融、保险、零售、住宅等多方面的服务。

涵盖教育、医疗、金融、保险、零售、住宅等服务的新世界生态圈。

郑志刚认为，新世界生态圈的内核是围绕精神文化传承展开的。在落地大湾区的过程中，新世界集团也在继续践行传统文化保育与活化，将延续到医养、医疗等更多领域。

早前，新世界集团已在医疗行业有诸多布局。郑志刚透露，集团在香港已涉足养老领域，此外亦有投资建设医院，涵盖多项专科及分科，提供全面的临床服务、体检还有很多服务，这一系列经验可以直接复制到整个大湾区。

另外，新世界集团在教育、金融、科技等方面均有一系列新动作。如在教育方面，新世界中国于近期宣布摘取广州市番禺区某地块，这是其于内地获得的第一宗教育用地；在金融方面，新世界集团的保险业务拓展至整个粤港澳大湾区市场；在科技方面，广州番禺将成为新世界中国的科研中心，致力于孵化科技人才。

“大湾区也希望可以保育岭南文化，如：广彩、茶叶、工艺品等，这些都是K11艺术基金会在保留精神文化和精神遗产方面所做的事。”郑志刚表示。

科技赋能生态圈可持续发展

以创新科技赋能生态圈是郑志刚的另一实践思考。在采访中，他分享了自己对科技领域的期待。

以AI技术、IOT(物联网)为代表的数字化技术是郑志刚重点关注的方向。他介绍称，企业已在住宅、零售、质量检测等领域提高数字化和智能化运用的力量和深度，进一步提升客户体验与产业链价值。

郑志刚还介绍道，AI技术也可应用于健康医疗领域，进一步为人们的健康保驾护航。据了解，新世界集团已在香港积累了不少经验，如2013年曾投资兴建港怡医院，2018年创立医养合一的康健品牌“Humansa仁山优社”等。

谈及现状及未来发展，“除数字化技术外，AI健康是一个大的赛道。”郑志刚举例称，为了进一步保障大家的健康，K11 MUSEA 已引入11 部智能消毒机械人，组成创新的防疫专家团队进驻馆内。每部智能消毒机械人配备了3种防碰撞传感器，可清楚探测20米范围内的事物，自动设定路线，避免撞到顾客及障碍物，无间断地为全馆空间及商户进行消毒。

K11 MUSEA采用智能消毒机械人为全馆空间及商户进行消毒。

此外，郑志刚还强调了可持续发展的重要性，“我们要求，新用的材料全部都是环保，同时还提倡材料循环再利用。”他表示，为进一步推动“环境、社会和管治”整合及减低碳排放，新世界承诺旗下的大湾区出租物业在2026年前采用100%可再生能源，为下一代创造更洁净的未来出一份力。（文内图片均由受访方提供）

(责编：申佳平、高雷)