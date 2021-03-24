人民网北京3月24日电 3月24日，北京证监局以视频形式召开2021年北京辖区上市公司监管工作会议，传达2021年中国证监会系统工作会议精神，总结2020年上市公司监管工作，分析当前形势，研究部署2021年上市公司监管重点工作。受贾文勤局长委托，北京证监局党委书记吴运浩同志代表局里作了讲话，副局长徐彬同志作具体工作部署。辖区387家上市公司的董事长、总经理、财务总监、董秘等有关人员共1320余人参加了会议。

吴运浩同志传达了证监会系统工作会议精神，客观、全面、准确地分析了资本市场发展面临的新形势。2020年以来,资本市场深化改革各项举措成效显著，注册制改革取得突破性进展，各项配套制度的适应性和包容性显著增强，常态化退市趋势正加速形成。新《证券法》、刑法修正案(十一)、退市制度改革等正式实施,显著提升了证券违法违规成本。从理念到行动，从日常监管、行政执法到民事赔偿、刑事惩戒,“零容忍”要求全方位贯彻,市场生态不断净化。国际局势风云变幻，特别是新冠肺炎疫情对百年变局的深刻塑造，资本市场面临的国内外形势日趋复杂，各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多，要深刻体会风险防控的重要性，妥善做好应对各种困难局面的准备。

吴运浩同志强调,适应资本市场发展新形势，构建上市公司高质量发展新格局，核心是提高上市公司质量。各上市公司要正确认识提高上市公司质量的重要意义，明确企业责任，坚持新发展理念，切实承担起规范发展、提高质量的主体责任、第一责任。

辖区的上市公司都深深扎根于北京，应围绕首都经济社会建设重点任务领域，紧紧围绕国际科技创新中心建设、“两区”建设、数字经济、国际消费中心城市建设、京津冀协同发展“五子”联动，在推动首都经济高质量发展上发挥更为重要的作用。

徐彬同志在会上回顾总结了2020年北京辖区上市公司监管工作，过去一年中，北京证监局统筹疫情防控和经济社会发展，助力辖区企业在2020年4月份复工复产率即接近100%；辖区上市公司全年累计融资3,866.48亿元，资本市场有效服务实体经济发展；贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，及时传达文件精神，部署安排上市公司治理专项自查工作；秉承“守住不发生系统性金融风险底线”的原则，一司一策，精准拆弹，存量风险逐步化解，增量风险有效管控；从严从快处理违法违规问题，下发行政监管措施53份，对上市公司或相关主体立案9家次，做到“查清一家、警示同类、规范一批”；开展“诚实守信 做受尊敬的上市公司”专项活动,切实保护中小投资者合法权益。

同时，徐彬同志分析了辖区上市公司存在的突出问题和风险，对2021年的工作进行了部署，强调辖区上市公司要深入推进上市公司治理专项行动，不断提升上市公司治理水平；全力落实“清欠解保”工作，切实保护上市公司和投资者的合法权益；强化底线思维意识，推动风险防控取得新成效。

今年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。北京证监局将继续坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针，以推动提高上市公司质量为主线，有效防范和化解上市公司各类风险，维护首都社会稳定和资本市场健康发展，与辖区上市公司齐心协力，共同构建上市公司高质量发展新格局，助力“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年!

(责编：申佳平、高雷)