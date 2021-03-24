新华社北京3月24日电 题：首届消博会来了！“逛会手册”请查收

新华社记者王雨萧

一场“消费品的盛会”要来了！记者在国新办24日举行的新闻发布会上了解到，由商务部和海南省人民政府举办的首届中国国际消费品博览会将于5月7日至10日在海口市举行。

首届消博会筹备情况如何？举办期间将“上新”哪些好物？老百姓在会上购买的商品免税吗？记者为你整理了一份“逛会手册”，带你提前探秘首届消博会。

消博会“好逛”吗？哪些好物将“上新”？

“首届消博会展览总面积8万平方米，预计将成为亚太地区规模最大的精品展。”海南省常务副省长沈丹阳说，其中国际展区6万平方米，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和综合服务五大专业展区，参展企业630家，参展品牌1165个；国内展区2万平方米，截至目前参展企业超800家，参展品牌超1000个。

沈丹阳介绍，展会期间还将举办一系列新品发布活动。目前已有上百款新品将在消博会上首发首秀，涵盖服饰箱包、美妆用品、食品酒饮、珠宝钻石、游艇汽车等20余个品类。

“全国各地采购商报名踊跃。预计展会期间，专业采购商和各省专业客商将超过1万人，观众超过20万人次。”沈丹阳说。

商务部副部长王炳南表示，消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，着力引入更多满足人民美好生活需要、引领消费升级的国内外优质商品和服务，把举办展会与发展首发经济、促进旅游消费等有机结合，吸引更多“世界首发、中国首展、行业首秀”。

直播带货将亮相，“买买买”更方便

首届消博会上，跨境电商、直播带货等新业态新模式将扮演重要角色。

商务部消费促进司司长朱小良说，国内一些知名电商平台将作为专业采购商参会，帮助境外品牌更好开拓中国市场，一些国际电商平台将对接国内消费精品，帮助加快开拓海外市场。一批有影响力的主播将在现场设立直播间，开展直播带货，相关活动信息届时将在消博会官网公布。

“近年来，网购、跨境电商、直播带货等新业态新模式快速发展，为消费者购物提供了新渠道，也优化了国内消费市场供给，在促进境外消费回流、国内消费升级等方面发挥了积极作用。”朱小良说，商务部坚持发展和规范并重，营造创新环境，推动新业态新模式规范健康持续发展。

会上购买的商品免税吗？

海南国际经济发展局局长韩圣健介绍，国家有关部门正在制定消博会展品免税政策，展期内一定数量、一定金额的境外展品可以享受免税进口和销售。

“消博会免税政策和海南离岛免税政策不同，不占用离岛免税的10万元额度。也就是说，岛外参加的观众除了在展馆内买国内精品和免税国外展品以外，还可以到海口、三亚离岛免税店购买10万元额度的产品，届时各个免税店都会开展丰富多样的打折促销活动。”韩圣健说。

沈丹阳介绍，为增强展会效应，海南正谋划在海口建设全球消费精品中心项目，为国内外消费精品提供常年展示交易平台，满足全球消费精品企业和品牌参展交易需求。

疫情防控和服务保障够“贴心”吗？

“对于参展商和观众，总体原则是既要做到精准防控，又要方便快捷。”韩圣健说，通过境外空运或海运进入海南的展品都将经过消杀程序，此外，还将在展馆和酒店派驻疫情防控组和医疗保障组，做好疫情防控工作。

韩圣健表示，消博会期间将举办海口时尚之夜、国际啤酒节等系列活动。为实现展会期间购物便利，还将开设展馆至观澜湖、日月广场、美兰机场等免税店的公交专线，并策划消博会门票换取免税店抵扣券等优惠活动，全面提升参会人员旅游消费体验。

“此外，海口市作为主办地，在全市范围内开展园林绿化、景观照明和市容市貌品质提升工作，用最好的市容市貌迎接海内外参会人员。”韩圣健说。

(责编：郝江震、白宇)