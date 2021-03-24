2020年我国银行办理非现金支付超4000万亿元
2021年03月24日20:41 | 来源：新华社
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新华社北京3月24日电（记者吴雨）中国人民银行24日发布数据显示，2020年我国银行共办理非现金支付业务3547.21亿笔，金额4013.01万亿元，同比分别增长7.16%和6.18%。
人民银行相关人士介绍，2020年我国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。其中，银行卡交易量小幅稳步增长，移动支付业务量保持增长态势。
支付业务统计数据显示，截至2020年末，全国人均持有银行卡6.4张，同比增长6.01%。2020年全国共发生银行卡交易3454.26亿笔，金额888万亿元，同比分别增长7.28%和0.18%；2020年末银行卡授信总额为18.96万亿元，同比增长9.18%。
人民银行相关人士表示，移动支付业务量保持增长态势。2020年银行共处理电子支付业务2352.25亿笔，金额2711.81万亿元。其中，移动支付业务1232.2亿笔，金额432.16万亿元，同比分别增长21.48%和24.5%。
此外，2020年我国非银行支付机构处理网络支付业务8272.97亿笔，金额294.56万亿元，同比分别增长14.9%和17.88%。
(责编：郝江震、白宇)
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