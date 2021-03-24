自2013年起，中信银行与中国扶贫基金会合作，在全国范围开设“新长城高中生自强班”。通过经济资助和自强励志教育帮助贫困高中生完成学业，做到精准扶贫与扶志扶智相结合。

8年来，中信银行在26个省市自治区帮扶了2850名贫困高中生。目前，已毕业的1850名学生高考本科升学率超过62%，考入985/211及一本高校的学生占比达28%，其中不乏考入北大、人大、南开、同济、复旦大学等双一流知名高校的学生。更有意思的是，受到中信银行员工自愿者的影响，在这些考上大学的孩子中，有不少人选择财经或金融专业，励志未来迈入金融行业。

但对于中信银行来说，教育扶贫不能仅局限于教育。中信银行一直持续跟进受助高中生毕业后的发展状况，2020年7月，第一批受中信银行资助的学生大学毕业走向社会，为帮助他们更好的就业，中信银行向他们开展了定向招聘，邀请有志于金融事业者加入中信银行工作。

2020年9月，3名原受助学生入职中信银行重庆分行，通过中信银行的助学，改变了这些孩子的命运。孩子们认为在困难的时候得到了中信银行的帮助，在想要回报社会的时候，中信银行再次接纳了他们，他们内心充满感激，并在工作生活之余热心公益、积极帮扶弱势群体，希望通过自己的实际行动，将这份爱与责任继续传递下去。

自党的十八大以来，中信银行在全国各地的分支机构在三十多个省市自治区开展了大量捐资助学等教育扶贫工作，并组织员工志愿者开展走访、慰问、支教等活动。据不完全统计，2012年以来中信银行开展教育扶贫项目190余项，受益学生总计152.3万人次，其中直接帮扶2.3万人次，间接受益150万人次。

(责编：申佳平、吕骞)