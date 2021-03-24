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落实国家“十四五”规划纲要 交通运输要这么干

2021年03月24日20:53 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者乔雪峰）交通运输是国民经济中基础性、战略性、先导性产业，也是重要的服务性行业，是服务构建新发展格局的重要支撑。

今年是“十四五”时期开局之年，正是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段。记者从24日下午召开的国新办新闻发布会上了解到，未来30年我国将加快建设交通强国，到2035年，基本建成“人民满意、保障有力、世界前列”的交通强国，到2050年全面建成交通强国，实现“人享其行、物优其流”的美好远景。

建设综合交通运输通道 发展农村交通

“十四五”规划《纲要》为交通运输发展指明方向

“十三五”时期，我国现代综合交通运输体系发展取得了历史性的成就，为决战决胜全面建成小康社会提供了基础保障，为交通强国建设提供了坚实的基础。

国家“十四五”规划《纲要》对交通运输提出了多项任务要求，涉及到交通运输发展的方方面面，并设立专节，对加快建设交通强国进行了部署，涵盖了综合交通运输通道、网络、枢纽的建设，城市群都市圈、农村交通发展以及运输服务提升、运输市场改革等方面。

此外，《纲要》在拓展投资空间、实施区域重大战略、实施乡村建设行动等方面也对交通运输提出明确要求。

交通运输部副部长王志清在发布会上表示，国家“十四五”规划《纲要》为“十四五”时期交通运输的高质量发展指明了方向。“近期，我们将着力做好以下两个方面的工作，切实把《纲要》落到实处。”

一是对标对表“十四五”规划《纲要》目标任务，抓好贯彻落实。对《纲要》中所部署的每一项交通运输重点目标任务、重大工程项目，明确任务分工，细化落实举措。同时，完善工作机制，做好年度平衡，加强动态监测，做好中期评估和总结评估等工作，确保各项目标任务顺利完成。

二是在“十四五”交通运输发展规划编制过程中，抓好贯彻落实。站在由交通大国向交通强国迈进的新起点，我们要在“十四五”综合交通运输体系发展规划和各个行业规划、专项规划编制当中，与有关方面通力协作，对照国家“十四五”规划《纲要》，逐项加以落实落细，确保可操作、能见效。

王志清指出， “十四五”时期交通运输部将紧紧围绕“补短板、促融合、提质效、保安畅、强服务、优治理”六个方面开展工作，将更加注重“统、合、联”。“统”就是加强统筹，“合”就是要加强融合，“联”就是要加强联通。“交通运输行业将认真贯彻落实好国家“十四五”规划《纲要》，力争到2025年交通强国建设迈出坚实步伐，为服务构建新发展格局提供良好支撑，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强保障。”

畅通综合运输大通道

培育和壮大交通运输新模式、新业态

加快构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，是“十四五”乃至更长一段时期国家发展的重大战略任务。

“构建新的发展格局，关键在于经济循环的畅通。”王志清在新闻发布会上表示，交通运输是国民经济循环的动脉，串联生产、消费、流通各个环节，是形成完整内需体系坚实的支撑，同时，是国内国际双循环相互促进的重要纽带，也是产业链、供应链安全稳定的保障基石。

关于如何服务构建新发展格局，王志清表示，交通运输部制定了三年行动计划，主要举措包含五个方面：

一是扩大循环规模。大力完善综合交通网络，按照国家综合立体交通网主骨架的布局，畅通综合运输大通道，优化快速网，提升干线网，完善基础网。新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，新增民用机场30个以上。

二是提高循环效率。努力构建现代物流服务体系，推动建设与产业布局、消费格局相适应的物流网络，强化大容量、低成本、高效率物流骨干通道的建设，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点的建设，健全县乡村三级物流配送体系。

三是增强循环动能。积极推动交通运输与现代农业、先进制造业、旅游业、商贸流通业等相关产业的融合发展，大力发展枢纽经济，培育和壮大交通运输新模式、新业态。

四是保障循环安畅。全力保障国际物流供应链安全，积极拓展多元化的国际物流通道，维护国际海运重要通道的安全畅通，加强国际航空货运能力建设，加快补齐冷链物流等短板，形成内外联通、安全高效的物流网络。

五是降低循环成本。从全产业链的视角，不断降低物流体系的制度成本、要素成本、税费成本和信息成本。进一步规范和降低港口航运、公路铁路等物流运输收费，全面清理和规范涉企收费。“我们将通过一系列的务实举措和扎实工作，努力发挥好交通运输的支撑和保障作用，为服务构建新发展格局当好先行。”

科技创新赋能交通运输发展

推进交通基础设施数字化、网联化、智能化

“十四五”规划《纲要》将科技创新摆在了首要位置，那么交通运输部会如何加大交通领域的创新？如何推进新基建和智慧交通的发展？

在发布会上，交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋给出了答案。

他指出，“十四五”时期，交通运输部将坚持科技创新赋能交通运输发展，以数字化、网联化、智能化为主线，以提效能、扩功能、增动能为导向，着力在四个方面发力。

一是推进交通基础设施数字化、网联化、智能化，推动传统基础设施数字化升级改造，将先进的信息技术与交通运输有机融合，全方位赋能交通发展，推动发展自动驾驶、智能航运等技术发展与试点应用。

二是提高运营管理的智慧化水平，打造综合交通运输“数字大脑”，构建数字出行网络、智慧物流服务网络、现代化行业治理信息网络，进一步提升行业的数字化、网络化、智能化水平。

三是推进先进交通装备应用。加快北斗系统在交通运输行业的推广应用，打造先进实用的运输装备体系，促进集装化、厢式化、标准化装备应用，推广应用自动化码头等设施设备。

四是夯实科技发展基础，加强基础研究，推广产学研用深度融合，开展交通基础设施长期性能科学观测网的建设，加快交通运输领域战略科技力量建设，强化数据开放共享。

最后，汪洋指出，交通运输部将配合相关部门，推进5G、数据中心、人工智能等发展，助力行业共同发展，并结合交通强国建设试点等，推动实施一批示范项目，推动智慧交通高效有序发展。

加快补齐西部地区交通基础设施短板

推进粤港澳大湾区交通基础设施互联互通

深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，全面推进乡村振兴的实施，是“十四五”规划《纲要》所提出的国家重要战略任务。

“十四五”时期，交通运输如何支撑区域协调发展呢？王志清表示，交通运输将在推进区域协调发展充分发挥先行和支撑作用，从以下几个方面做好工作：

首先，在支撑引领区域重大战略方面，深入推进京津冀交通一体化，持续推进长江经济带综合交通运输体系的建设，推进粤港澳大湾区交通基础设施互联互通，推动长三角地区交通运输更高质量一体化发展。加快构建海南岛内畅通、陆岛联通、全球通达的综合交通运输体系。构建黄河流域便捷绿色安全的综合交通网络。

在服务区域协调发展战略方面，加快补齐西部地区交通基础设施短板，强化开放大通道建设，推进成渝地区对外综合运输大通道和综合交通枢纽集群建设。系统提升东北地区交通基础设施网络整体效能，推进中部地区大通道大枢纽建设，进一步增强中部地区承东启西、连南接北功能。加速构建东部地区现代化综合交通运输体系，推进交通运输优化升级。东部地区本身比较完善，进一步提高它的水平、优化升级。

在助力乡村振兴战略的实施方面，进一步巩固和拓展脱贫攻坚成果，推动交通建设项目更多向进村入户倾斜，提升乡镇通三级路、较大人口规模的自然村（组）通硬化路的比例，推进旅游路、产业路、资源路建设，补齐农村物流短板，建设便捷高效的“工业品下乡”和“农产品进城”双向渠道。 

(责编：申佳平、高雷)

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