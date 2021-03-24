新华社北京3月24日电（记者胡璐）中国农业科学院农产品加工研究所所长王凤忠24日说，2020年我国农产品加工业营业收入超过23.2万亿元，较上年增加1.2万亿元，农产品加工转化率达到67.5%。当前科技对农产品加工业发展的贡献率已达到63%。

这是记者24日在中国农业科学院举办的科技创新引领农产品加工业高质量发展新闻发布会上了解到的。

王凤忠说，“十三五”时期，科技为我国农产品加工业稳定发展提供了强有力的支撑。在生鲜农产品动态保鲜与冷链物流、产地初加工、小麦制粉、低温榨油等方面取得了一系列技术突破，制粉、榨油、榨汁、畜禽屠宰分割等关键核心装备实现从依靠引进向自主制造转变，自主创新能力明显增强。

他同时表示，虽然科技助力农产品加工业发展成效显著，但实际工作中仍存在一些问题，如许多农产品加工环节需涉及的关键酶制剂和配料依赖进口；生鲜农产品产后损耗大，在绿色精准的减损保鲜技术、智能化的冷链物流技术上存在短板；农产品从初加工到深加工、生鲜到熟制的梯次加工技术缺乏，导致加工附加值低。

中国农业科学院副院长孙坦说，未来中国农业科学院将加快发展农产品加工业，推动全产业链优化升级，力争到2025年，实现农产品加工转化率从67.5%提高到80%左右，结构布局进一步优化，市场竞争力大幅提高。

他表示，“十四五”期间，将以构建现代乡村产业体系为着力点，统筹支持初加工、精深加工和综合利用协调发展。推进要素集聚，支持地方建设一批农产品加工产业园，创建一批农村一二三产业融合发展先导区；推进科技创新，攻克一批农产品加工工艺和设备瓶颈难题，集成创制一批科技含量高、适用性广的加工工艺及配套装备；推进主体培育，促进循环利用、高值利用和梯次利用，努力实现以产业振兴带动乡村全面振兴。

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