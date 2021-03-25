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发挥好支撑保障作用，服务构建新发展格局

落实“十四五”规划纲要 加快建设交通强国（权威发布）

本报记者  刘志强
2021年03月25日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展……日前出台的“十四五”规划纲要对交通运输提出了多项任务要求。3月24日，交通运输部有关负责人在国新办发布会上介绍落实“十四五”规划纲要、加快建设交通强国的有关情况。

　　“‘十四五’规划纲要为这一时期交通运输高质量发展指明了方向。”交通运输部副部长王志清表示，近期，交通运输部将明确任务、细化举措，切实把规划纲要落到实处，“在发展路径上，我们将更加注重‘统、合、联’。一是加强统筹，平衡好各种交通运输方式的规模、结构、功能、布局和建设时序等，力求提高整体效率、避免资源浪费；二是加强融合，一方面促进各种运输方式之间协同发展、形成合力，一方面促进交通运输与其他产业融合发展、实现共赢；三是加强联通，既强化基础设施的硬联通，又强化运输服务管理的软联通。”

　　“交通运输串联生产、消费、流通各个环节，是加快培育完整内需体系的坚实支撑，是国内国际双循环相互促进的重要纽带，也是产业链供应链安全稳定的保障基石，我们将努力发挥好支撑保障作用，服务构建新发展格局。”王志清介绍，今年1月交通运输部印发《关于服务构建新发展格局的指导意见》，制定了三年行动计划，主要举措包括：扩大循环规模，大力完善综合交通网络，新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，新增民用机场30个以上；提高循环效率，努力构建现代物流服务体系，推动建设与产业布局、消费格局相适应的物流网络；增强循环动能，大力发展枢纽经济，培育和壮大交通运输新模式、新业态；保障循环安畅，全力保障国际物流供应链安全，形成内外联通、安全高效的物流网络；降低循环成本，不断降低物流体系的制度成本、要素成本、税费成本和信息成本。

　　交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋介绍了川藏铁路建设的推进情况。“川藏铁路正采取分段建设运营的方式推进。其中，成都至雅安段已于2018年12月开通运营；拉萨至林芝段预计今年底开通运营；雅安至林芝段约1000公里，先期段‘两隧一桥’已于去年底开工建设。”汪洋表示，川藏铁路沿线地质气候条件复杂、生态环境脆弱、建设里程长、桥隧比例高、工程难度极大，建设工期将超过10年，“为支持川藏铁路建设，交通运输部将大力推进配套公路规划建设，相关项目正按计划进度推进。”


　　《 人民日报 》（ 2021年03月25日 02 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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