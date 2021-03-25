本报北京3月24日电 （记者罗珊珊）今年的《政府工作报告》提出，加强贸易促进服务，办好进博会、广交会、服贸会及首届中国国际消费品博览会等重大展会。3月24日，国新办举行新闻发布会，介绍首届中国国际消费品博览会筹备相关情况。

“首届中国国际消费品博览会将于2021年5月7日—10日在海南省海口市举行，由商务部和海南省人民政府共同举办。”商务部副部长王炳南介绍，海南自贸港已落地实施59个国家入境免签、离岛免税、进口免税清单等政策，众多全球知名品牌和免税经营企业齐聚自贸港。消博会将依托和发挥海南自贸港独特的区位优势和政策优势，突出消费精品为主题的展会特色。

展览总面积8万平方米，预计将成为亚太地区规模最大的精品展。国际展区6万平方米，占参展总面积75%，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和综合服务五大专业展区，参展企业630家，参展品牌1165个，瑞士将担任首届消博会主宾国。国内展区2万平方米，截至目前，参展企业超800家，参展品牌超1000个。

目前，全国各地采购商报名踊跃。商务部111家全国重点联系零售企业将到会采购。预计展会期间，专业采购商和各省份专业客商将超1万人，观众超20万人次。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)