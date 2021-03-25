本报北京3月24日电 （记者高云才）落实中央一号文件关于打好种业翻身仗部署，农业农村部近日印发《关于开展全国农业种质资源普查的通知》及全国农业种质资源普查总体方案（2021—2023年），决定在全国范围内开展农作物、畜禽、水产种质资源普查。

2021—2023年，用3年时间全面完成第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，实现对全国2323个农业县（市、区）的全覆盖；启动并完成第三次全国畜禽遗传资源普查，实现对全国所有行政村的全覆盖；启动并完成第一次全国水产养殖种质资源普查，实现对全国所有养殖场（户）主要养殖种类的全覆盖。通过此次普查，摸清资源家底，有效收集和保护珍稀濒危资源，实现应收尽收、应保尽保。

通知要求，要按照“全国统一领导、地方分级负责、各方共同参与”的原则，对农作物、畜禽和水产种质资源普查实行统一部署、分头实施、整体推进。农业农村部有关负责人指出，随着工业化城镇化进程加快、气候环境变化以及农业种养方式的转变，地方品种消失风险加剧，野生近缘植物资源急剧减少。为此，迫切需要有组织地开展全国农业种质资源普查工作，加快摸清家底，开展抢救性收集保存，为打好种业翻身仗奠定种质基础。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 02 版）

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