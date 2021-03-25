去年我国支付体系运行平稳
移动支付业务量保持增长态势
2021年03月25日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月24日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：2020年全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。截至2020年末，全国共开立银行账户125.36亿户，同比增长10.43%，全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%。
2020年，我国移动支付业务量继续保持增长态势。全年银行共处理电子支付业务2352.25亿笔，金额2711.81万亿元。其中，网上支付业务879.31亿笔，金额2174.54万亿元，同比分别增长12.46%和1.86%；移动支付业务1232.2亿笔，金额432.16万亿元，同比分别增长21.48%和24.5%。
2020年，我国支付系统共处理支付业务7320.63亿笔，金额8195.29万亿元，同比分别增长28.77%和18.73%。截至2020年末，共有560家商业银行和133家支付机构接入网联平台。网联清算平台处理业务5431.68亿笔，金额348.86万亿元，同比分别增长36.63%和34.26%。
《 人民日报 》（ 2021年03月25日 02 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
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