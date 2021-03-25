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人民网与天津市大数据管理中心签署战略合作协议

2021年03月25日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报天津3月24日电  （人民网记者陶建、崔新耀）人民网与天津市大数据管理中心24日在天津签署战略合作协议。天津市委常委、市委宣传部长陈浙闽，副市长王卫东出席。

　　为加快京津冀地区大数据产业链发展，助力建设网络强市，人民网与天津市大数据管理中心将建立长效合作机制，在数据治理模式探索、大数据资源共享与应用、“区块链+政务”应用规划与推广等方面开展深度合作。双方将打通数据治理平台，共同强化“区块链+政务”应用的顶层设计，开展政府社会治理数字化课题研究。

　　据介绍，人民网控股子公司人民在线打造了“人民链”全域数据治理共享与应用平台，为各领域、各部门数据的存储、交换和流动提供了全新方式。

　　“人民链”将联合金融机构为天津市所在地企业及其上下游中小微企业提供供应链金融资金，促进企业健康良性发展。目前，人民在线控股子公司人民金服的人民普惠平台已为天津的企业及其供应商提供相关融资服务，数百家中小微供应商已通过平台融资。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月25日 06 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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