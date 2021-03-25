韩 鑫

治理问题手机应用是一项系统性工程，政策发力，还要有企业协力。毕竟，违规算计的“太懂我”只能获取一时之利，用诚意和实力吸引用户才是长久之计

前不久有朋友“吐槽”说：在手机的搜索引擎中查看了关于英语考试的内容后，购物应用的首页就被这类商品占领了。“这也‘太懂我’了吧？好像一下子变成了透明人。”再问问身边的其他人，也有类似的困扰。比如，一款功能简单的照相类手机应用，却要求访问手机通讯录，否则就无法使用相关服务。

大数据时代，“千人千面”的个性化服务已成常态，对用户而言，手机应用越来越“懂我”，用起来的确很方便。不过，随之而来的过度索权、违规收集个人信息等问题也令人不堪其扰。倘若不加以及时遏制，将大大增加个人信息泄露的风险，甚至对用户造成伤害。

近日，国家网信办等四部门联合发文，规定了39种常见类型移动互联网应用程序（APP）的必要个人信息范围，其中短视频类、新闻资讯类等13类，无须个人信息即可使用基本功能服务。消息一出，引发许多网友拍手叫好。

近年来，多部门共同出击展开治理，对用户规模大、问题突出的多款手机应用，采取了公开曝光、约谈、下架等处罚措施。重拳之下，典型问题已得到一定改善。鉴于手机应用数量巨大、种类繁多，难免出现违规收集个人信息行为“野火烧不尽”的情况，这就需要织起一张规范各类手机应用收集个人信息的安全网。

此次新规，通过对手机应用分门别类、精准施策，开出必要个人信息的“正面清单”，相当于给绝大多数手机应用收集个人信息上了一道“紧箍”。可以说，新规从源头上为移动互联网应用程序的个人信息保护明确了底线，划出了红线，让应用的运营商不跑偏，也为相关部门的后续监管设定了一个“路标”。

应该看到，治理问题手机应用是一项系统性工程，政策发力，还要有企业协力，才能握指成拳。作为手机应用运营商，与其煞费苦心违规收集个人信息，不如多在技术研发、产品优化和内容管理上下功夫。毕竟，违规算计的“太懂我”只能获取一时之利，用诚意和实力吸引用户才是长久之计。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 12 版）

(责编：胡永秋、牛镛)