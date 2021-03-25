内蒙古达拉特旗气象局技术人员近日在树林召镇大城西村检查土壤墒情。

本报记者 翟钦奇摄

四川中江县农友植保专业合作社的社员日前操作无人机为麦田打药。

王永战 肖开丰摄影报道

近日，黄河小浪底北岸灌区河南孟州片区冶墙段干渠施工现场，施工人员进行混凝土衬砌施工作业。

白水平摄（影像中国）

农业生产，需要立足抗灾夺丰收。今年的中央一号文件提出，要强化动物防疫和农作物病虫害防治体系建设，提升防控能力，还要求提升农业气象灾害防范能力。

做足抗旱防涝措施、加强农田水利建设、监测防治病虫害、推出农业气象预警服务……记者走访福建、四川、山西、内蒙古等地了解到，各地正结合自身实际，用好技术和人才，在农业防灾减灾方面主动作为，努力为春管春耕做好保障。

——编 者

福建光泽桥亭村村民周朝忠——

“排洪沟的防涝效果好得很”

本报记者 王崟欣

连续多日的阴雨天气刚过，一大早，见天放晴，福建省光泽县寨里镇桥亭村村民周朝忠赶忙穿上胶鞋，背上工具往田里走。隔着老远，周朝忠就听到田间“轰隆隆”的机器声——原来是镇上施工队也趁着天晴，在对年前新修的排洪沟进行清理维护。

比田稍低、长数百米的排洪沟已经派上了用场。凑近一看，“水都顺着排洪沟流走了，一点也没伤到自家地里‘怕水的’竹荪。排洪沟的防涝效果好得很！”周朝忠颇为惊喜。

光泽县地处闽江源头，111条大小溪流交织成网，是典型的暴雨易涝区。“雨水多发、汛期长。一旦遇上洪灾，河水涨上来，家里沿河的10亩地就容易被冲毁。”村民杨凤香说，去年家里因为担心洪灾，离河较近的几亩地都没种东西。

2020年底，福建省农业农村厅印发关于下达2021年农田建设任务的通知，明确要求2021年全省新增建设高标准农田135万亩以上，同步发展高效节水灌溉面积10万亩，为增强农业防灾抗灾减灾能力，进一步提升全省粮食综合生产能力奠定基础。

几个月前，光泽县农业农村局高标准农田项目负责人吴让红带着施工队来到村里，反复调研摸底、勘察设计、征求意见后，平整土地、建设护岸、新修沟渠……施工队对桥亭村的1130亩耕地进行了改造。

如今，500多米长的排洪沟顺着农田蜿蜒而去，两米多高的混凝土护岸在杨凤香家的田边高高架起，将河道与农田牢牢隔开。站上护岸，放眼望去，河两侧的千亩农田面貌一新——田成方、路相连、渠相通。

正值春耕时节，七八台起垄机在田间耕作着。农田水利基础设施修建好后，农民耕作更有底气。今年，杨凤香一家把沿河的土地精细打理了一番。寨里镇党委副书记沈福兴介绍，“今年新修护岸等防洪排水设施后，仅桥亭村河两岸自发恢复的耕地面积就有近50亩。”

四川中江新站村村民罗海先——

“有了无人机打药，省心多了”

本报记者 王永战

春分刚过，小麦绿得喜人。在四川省中江县回龙镇新站村，农友植保专业合作社负责人范勇正指挥着两个社员在操作无人机的遥控器。远远望去，两架无人机盘旋在麦田上空，农药在空中喷洒而出。

“现在正是小麦生长的关键阶段，预防蚜虫和条锈病等病虫害很重要。”范勇已经从事农业社会化服务6年多，说起无人机防范小麦病虫害的作用，他打开了话匣子。“用无人机打药效率很高，一天就能打完300亩地。”范勇说，春节过后这段时间，合作社的工作人员基本上每天在田里操作无人机打药。

看着无人机在自家田里盘旋，村民罗海先望出了神。这已经是春节之后，范勇的团队第二次来他家帮忙打药了。“专业合作社提供打药服务，技术员都会按比例配好药。有了无人机打药，省心多了。”罗海先说。

除了农机作业，防范病虫害还离不开农技专家的帮助。不远处，县植保站的技术员刘学兵，俯下身子在麦田里查看小麦长势——拨一拨青苗，看看有没有蚜虫，有没有出现条锈病的可能。

头年冬天，刘学兵和同事就做了麦子病虫害监测预估，这一次，他再来看看春分后小麦病虫害发生的实际情况。“目前来看，还没有出现蚜虫，也没有发现条锈病。”站起身来，刘学兵介绍，还要继续观察，定期到各个麦田查看。

“春耕这段时间，我们的主要工作是和植保站技术员到县里各地查看小麦的病虫害发生情况。”中江县农业农村局总农艺师蒋维福说，春季是小麦管护的关键期，需要持续动态监测小麦长势。站在田垄上，他接了一个又一个电话，“都是打电话过来询问小麦和油菜病虫害防治情况的。”蒋维福说。

忙完手头的活，刘学兵再次叮嘱起罗海先：“目前看，小麦长势很好，但是你也要多留意，看后期会不会出现条锈病，及时做好防范！”

内蒙古达拉特旗林原村种植大户訾永军——

“旗里的气象信息更详细、更专业”

本报记者 翟钦奇

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇林原村的訾永军是当地的种植大户。前一段时间，訾永军家中来了一批特别的客人：当地气象和农牧部门组成联合指导组，到农户家中进行走访。这让他对今年的种植更有底了。

在訾永军的手机里，由当地种植户、农牧局和气象局技术人员组成的微信群中，每天都有专人负责发布近期的气象预告。他指着群里的消息告诉记者：“最近几天，农牧局的同志们一直在群里提醒我们，要做好春耕期间的防风抗旱准备，同时要注意发生‘倒春寒’的可能。”

“春耕期间，内蒙古最主要的气象灾害就是‘倒春寒’和风沙。”联合指导组成员、达拉特旗气象台台长赵建军说，春季风沙大，容易对温室大棚造成损害，“我们通过及时发布气象预警，提醒农户提早加固大棚，减少、避免损失。”

如今，达拉特旗正积极建立“气象+农牧+农户”联动机制，一方面通过联合指导组深入农户家中面对面交流，另一方面通过微信群、短信、公众号等将农业气象指导信息和气象灾害预警信息传递给农户。联合指导组的成员李金在表示，“目前，我们建立的农业气象服务网络可以直通所有种植大户，再由他们覆盖旗里的其他农户。”

今年以来，达拉特旗气象台陆续发布了《达拉特旗2021年农牧业气候趋势预测及年景展望》《土壤墒情监测信息》等。“我们还安排了专人分别负责地下水位、干土层厚度和降水渗透深度的监测，全力保障农业生产顺利开展。”赵建军说。

“多亏气象局和农牧局工作人员的提醒，我2月份就开始温室育苗和农资准备。”訾永军说，今年他计划种植1000亩甘蓝和500亩芹菜，“比起手机上的天气预报，旗里的气象信息更详细、更专业，对我们的帮助更大，让我们可以早做准备，种地的信心也更足了。”

山西新绛种植合作社负责人晁贞良——

“新的播种技术既抗旱又省事”

本报记者 郑洋洋

“瞧！这小麦的长势多好！”看着地里的麦苗绿油油的，茎叶都已经舒展开来，徐隽铭难掩欣喜之情。拍完照后，他俯下身拔出一株麦苗，仔细数着分蘖和叶数，并拿出尺子测量起来。作为山西省运城市农业农村局农业技术推广站的工作人员，徐隽铭每年春季都会下地查看苗情、墒情，帮助农户做好抗旱准备。

前段时间，刚下了几场贵如油的春雨，在运城市新绛县珍粮粮食种植专业合作社托管的土地上，麦苗很快就要进入起身期。“最近气温回升，你们的地压紧了吗？”“我们的小麦用了探墒沟播的播种技术，当时就压紧了，新的播种技术既抗旱又省事。”听到合作社负责人晁贞良的回答后，徐隽铭笑了，仍不忘督促，“返青之后也不能放松啊，要及时进行除草追肥。”

宽窄行探墒沟播是山西近几年推广的一种抗旱播种方式，不仅对抗旱保墒与粮食增产有显著效果，还能节省大量人力。“小麦田管至关重要。”徐隽铭常和农户们念叨这句话，推行有机旱作技术，是在干旱少雨的山西发展现代农业的关键。

“这一片是典型的运用探墒沟播技术播种的小麦。”徐隽铭指着沟中的小麦介绍，探墒沟播利用机械一次性完成开沟、播种、施肥等工序。特点是在深沟中间撒肥，沟中的两侧湿土处播种，形成的宽窄行不仅通风透光，还有集雨保墒的作用，同时在施肥平整后能使土壤充分接触种子，达到稳产增产的目标。

“我们合作社与不少农技机构有合作，每年都有技术交流与培训。”晁贞良说，合作社使用的都是抗旱节水种子，需水量小，在用了探墒沟播技术后，返青后及时进行春浇、追肥就能达到抗旱保墒效果。“农机与肥料都备齐了，最近的主要任务就是追肥、除草。我们通过合作社的监测系统就能实时掌握农机工作动态，科学又高效。”

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 12 版）

(责编：胡永秋、牛镛)