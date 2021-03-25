本报北京3月24日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：网约车合规信息查询服务日前正式开通。乘客可在交通运输部微信公众号的服务栏目点击“网约车合规查询”功能，输入车牌信息，查询网约车车辆和相应驾驶员的合规情况。

根据网约车管理有关规定，合规网约车驾驶员是指通过背景核查、考核合格、符合城市人民政府规定条件且获得《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员；合规网约车车辆是指已安装应急报警等装置、技术性能符合运营安全相关标准、登记为预约出租汽车客运且获得《网络预约出租汽车运输证》的车辆。

交通运输部提示，合规的网约车驾驶员和车辆，意味着安全更有保障、服务更有质量。为了保障乘车安全和服务体验，乘客要选乘合规的网约车，积极参与社会监督，共同抵制不合规网约车。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 12 版）

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