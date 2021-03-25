本报北京3月24日电 （记者欧阳洁）银保监会近日表示，将全力支持乡村振兴，督促银行保险机构持续加大“三农”信贷投放，指导银行提高普惠型涉农贷款不良容忍度，明确提出对普惠型涉农、精准扶贫贷款不良率高于自身贷款不良率3个百分点以内的，可不作为监管评级和银行内部考核评价的扣分因素，让银行“敢贷、愿贷、能贷”。

银保监会数据显示，截至2020年末，涉农贷款余额达到38.95万亿元，比年初增长3.94万亿元，增速11.2%。其中，普惠型涉农贷款余额7.56万亿元，比年初增长1.14万亿元，增速17.84%，高于各项贷款平均增速5.11个百分点，近3年持续高于银行业各项贷款平均增速。农村地区金融机构和服务覆盖率持续提升。银行业金融机构覆盖全国3.02万个乡镇，覆盖率96.68%；基础金融服务覆盖53万个行政村，覆盖率99.96%。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 12 版）

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