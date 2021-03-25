人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

银保监会：持续加大“三农”信贷投放支持

银行普惠型涉农贷款不良容忍度提高3个百分点

2021年03月25日05:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月24日电  （记者欧阳洁）银保监会近日表示，将全力支持乡村振兴，督促银行保险机构持续加大“三农”信贷投放，指导银行提高普惠型涉农贷款不良容忍度，明确提出对普惠型涉农、精准扶贫贷款不良率高于自身贷款不良率3个百分点以内的，可不作为监管评级和银行内部考核评价的扣分因素，让银行“敢贷、愿贷、能贷”。

　　银保监会数据显示，截至2020年末，涉农贷款余额达到38.95万亿元，比年初增长3.94万亿元，增速11.2%。其中，普惠型涉农贷款余额7.56万亿元，比年初增长1.14万亿元，增速17.84%，高于各项贷款平均增速5.11个百分点，近3年持续高于银行业各项贷款平均增速。农村地区金融机构和服务覆盖率持续提升。银行业金融机构覆盖全国3.02万个乡镇，覆盖率96.68%；基础金融服务覆盖53万个行政村，覆盖率99.96%。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月25日 12 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
落实国家“十四五”规划纲要 交通运输要这么干
　　人民网北京3月24日电 （记者乔雪峰）交通运输是国民经济中基础性、战略性、先导性产业，也是重要的服务性行业，是服务构建新发展格局的重要支撑。 今年是“十四五”时期开局之年，正是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段。…
新世界郑志刚：聚焦科技创新 赋能生态圈可持续发展
　　“近日，新世界中国总部落户广州，进一步彰显了集团深耕内地的信心与决心。”日前，新世界发展有限公司执行副主席兼行政总裁、新世界中国地产有限公司行政主席郑志刚接受人民网财经专访时表示，下一步，将深耕开拓内地市场，持续加大对粤港澳大湾区及重点一、二线城市的投入，进一步构建新世界生态圈。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部